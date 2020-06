Jeroen van Inkel is in beeld om de ochtenduren in het weekend op NPO Radio 2 te gaan presenteren. Dat meldt het AD. Jeroen zou daarmee Frank van ’t Hof opvolgen tussen 6:00 en 9:00 uur; hij maakte onlangs bekend te stoppen met het weekendprogramma.

Van Inkel is nu nog elke werkdag van 7:00 tot 10:00 uur te horen met ‘Je Dag Is Goed’ op NPO Radio 5. Volgens de krant is Bert Haandrikman in beeld om de ochtenduren over te gaan nemen. Daniël Dekker, die onlangs bekendmaakte over te stappen naar Omroep MAX, zou dan de lunchuren krijgen waarop Bert nu nog te horen is.

Er komen straks twee tijdsloten vrij in het weekend van Radio 2. De uren tussen 6:00 en 9:00 uur, waar nu nog ‘Vroeg op Frank’ te horen is, en de uren van ‘Muziekcafé’, van 16:00 tot 18:00 uur.

Foto: Nico Kroon / MAX