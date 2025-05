Het nachtprogramma ‘Van Inkels Choice’ op NPO Radio 2 stopt eind dit jaar. Ook gaat er een streep door ‘Soul Night met Shay’, dat elke zaterdagavond van 21:00 uur tot middernacht te horen is op de publieke zender. Dat heeft omroep BNNVara bevestigd aan het AD. De programma’s worden geschrapt, omdat de publieke omroep tientallen miljoenen euro’s moet bezuinigen.

Jeroen van Inkel is nu nog elke zondag- op maandagnacht van 0:00 tot 2:00 uur te horen op Radio 2 met ‘Van Inkels Choice’. Dat programma verdwijnt vanaf januari, evenals de show van Shay Kruger. Of zij helemaal stopt bij Radio 2, is nog niet bekend.

De publieke omroep gaat volgend jaar zo’n 20 miljoen euro bezuinigen. Omroepen zijn daarom de afgelopen tijd gevraagd welke radioprogramma’s wat hen betreft kunnen verdwijnen. De bezuiniging van 20 miljoen euro is de opmaat naar veel grotere bezuinigen op de NPO vanaf 2027: dan wordt er voor zeker 150 miljoen euro gekort.

NPO Luister

De nachtprogrammering van Radio 2 dunde al eerder fors uit. Het geld dat daarmee vrij kwam, zette de NPO in voor de versterking van on-demand. Dat zijn onder meer podcasts, die gebundeld zijn in de app NPO Luister.

Foto: Annemieke van der Togt | BNNVARA