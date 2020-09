Naast een ochtendprogramma in het weekend, gaat Jeroen van Inkel ook een wekelijks nachtprogramma presenteren op NPO Radio 2. In de nacht van zondag op maandag presenteert hij tussen 0:00 en 2:00 uur ‘Van Inkels Choice’.

Het nieuwe nachtprogramma komt op de plek van de ‘Verrukkelijke 15’, dat naar de zondagmiddag verhuist. ‘Van Inkels Choice’ wordt een programma dat draait om muziek die dj zelf uitkiest. “Ik wil vooral draaien waar de luisteraar op dat tijdstip behoefte aan heeft. Deze uitzendtijd is een cadeautje voor een dj: je kunt echt één op één communiceren met je luisteraars. Dat is het leukste wat er is”, aldus Jeroen.

Jeroen van Inkel maakt de overstap van NPO Radio 5 naar NPO Radio 2 en begint komend weekend. Op zaterdag- en zondagochtend presenteert hij tussen 7:00 en 10:00 uur ‘Rinkeldekinkel’ en daarnaast dus een nachtprogramma.

Podcast

Jeroen van Inkel zal naast zijn radiowerk ook een podcast gaan maken onder de vlag van Radio 2. Elke vrijdag verschijnt er een nieuwe aflevering van ‘Fiction Fictory’, dat draait om elektronische muziek, aangevuld met fragmenten uit films, nieuwsuitzendingen, boeken, gedichten en eigen creaties.

De dj zegt erover in een persbericht: “Er zijn eindeloos veel podcasts waarin gepraat wordt. Daarom wilde ik juist graag iets creëren met veel muziek waarin je helemaal kunt verdwijnen of wat je gezelschap houdt terwijl je andere dingen doet. Als een oase in het drukke bestaan van nu waar je je gedachten even rust wilt gunnen. Door de lagen van de ‘sfeerreis’ heen wil ik luisteraars een boodschap meegeven: verdraag elkaar. Probeer elkaar te begrijpen. Tel eerst tot tien.”

Foto: Nico Kroon / MAX