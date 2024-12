Jeroen van Inkel is dit jaar weer een van de presentatoren van de Top 2000 van NPO Radio 2. Voor hem is het de eerste keer dat hij de ‘lijst der lijsten’ mag afsluiten: de jock is elke avond tussen 22:00 uur en middernacht te horen. “Dat is zeker spannender”, zei hij er vanochtend over in zijn programma op Radio 2. “Het moet precies uitkomen met ‘Bohemian Rhapsody’ tegen twaalf uur aan.”

Jeroen is sinds 2020 een van de presentatoren van de Top 2000, maar nooit eerder mocht hij de lijst afsluiten. “Jarenlang mocht ik de lijst juist steeds beginnen. Bij het horen van de begintune steeg dan de spanning, begonnen m’n oksels te klotsen, m’n voeten te zweten, en dan was de opening daar. Dit jaar doe ik dat niet, dit jaar doe ik de afsluiting.”

De Radio 2-dj wordt achter de schermen geholpen door collega’s. “Er zitten een heleboel mensen om me heen die allemaal aanwijzingen geven, dat maakt het vaak niet makkelijker. Maar ik vertrouw er wel een beetje op dat het goed komt.”

Torenhoge luistercijfers

De Top 2000, die te horen is tussen Kerst en oudejaarsavond, zorgt al jarenlang voor torenhoge luistercijfers bij Radio 2. Of de lijst weer record-luistercijfers gaat breken is de vraag, want in de meest recente luistercijfers heeft Radio 2 een marktaandeel dat 1,3 procentpunt lager is dan vorig jaar in dezelfde week. Ook in de doelgroep 20-49 jaar heeft de zender, waar dit jaar veel bekende radio-dj’s vertrokken, marktaandeel ingeleverd.

Er zijn dit jaar twee nieuwe presentatoren van de Top 2000: Daniël Lippens en Tannaz Hajeby maken er hun debuut.

Foto: Annemieke van der Togt