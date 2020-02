Jeroen van Inkel moest best even wennen toen hij in januari 2018 aan de slag ging bij NPO Radio 5. “Het kostte wel even tijd om mijn draai te vinden”, vertelt hij in het AD. “De luisteraar vond mij te luid en te snel. Reken maar dat ik dat te horen kreeg. Mensen gingen er echt over klagen en dat werd soms heel naar op de man af gespeeld. Keihard. Maar ik heb een olifantenhuid en sloeg me er moedig doorheen.”

Al een paar weken na de start van de nieuwe ochtendshow op Radio 5, maakte Jeroen kenbaar dat de reacties niet mals waren. “Sommige reacties waren erg naar en persoonlijk. Gelukkig zijn de opmerkingen nu veel beter”, zei hij in februari 2018.

De komst van Jeroen op Radio 5 moest het station vooral weer wat ‘hipper’ maken. “Om de luisteraar van morgen erbij te halen. Aan de bovenkant overlijden ze, emigreren ze naar Spanje of hebben ze geen zin meer, dus moet je werken aan een nieuwe aanwas. Tot nu toe werkt dat wel degelijk, de zender stijgt in marktaandeel.”

Foto: Radio Veronica