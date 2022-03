Jeroen van Inkel staat niet te springen om een eigen autobiografie. Dat heeft de radiomaker gezegd op NPO Radio 2. “Zoals het er nu naar uitziet, komt die er niet. Hoewel ik open en eerlijk in de uitzending ben, heb ik ook dingen waarbij ik veel waarde hecht aan mijn privacy”, aldus de Radio 2-dj.

In 2014 debuteerde Jeroen als schrijver. Hij bracht het boek ‘Kortsluiting’ uit, een thriller over een diskjockey die geïnteresseerd is in de misdaadjournalistiek. Een jaar later volgde een tweede boek. Maar een boek over zijn eigen leven, hoeven we volgens Jeroen niet te verwachten. “Het punt is: er is iemand heel druk mee bezig, maar ik ben er nog steeds niet helemaal uit of ik het wel zou willen doen.”

Foto: Annemieke van der Togt