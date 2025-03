Jeroen van Inkel wordt over een tijdje opa. Dat vertelde de 63-jarige dj gisteren in zijn programma op NPO Radio 2. “Mijn oudste dochter krijgt een kindje. Wij wisten het al een tijdje, maar ik mocht het nog niet vertellen. Ik moet het wel even een plek geven, opa worden. Maar ik vind het helemaal gezellig en hartstikke leuk”, zei hij.

De Radio 2-dj heeft twee dochters: Isabel en Teddy. Op de radio en op zijn sociale media had Jeroen al aangekondigd dat hij bijzonder nieuws had. “Ik heb het overal geteased. Het is toch wel een dingetje om het te vertellen op de radio. Ik heb lang moeten wachten totdat ik goedkeuring kreeg om het te vertellen, want ze moest daar wel achter staan.”

Foto: Andreas Terlaak