Het dj-team van de Top 2000 van NPO Radio 2 heeft dit jaar drie nieuwkomers. Carolien Borgers, Jeroen van Inkel en Giel Beelen presenteren de lijst voor de eerste keer. In vergelijking met vorig jaar zijn Leo Blokhuis, Rick van Velthuysen en Rob Stenders uit het presentatieteam verdwenen. Doordat Stenders niet meedoet, schuift Annemieke Schollaardt door naar de middag. Emmely de Wilt neemt haar avondplek weer over. Stefan Stasse doet ook dit jaar niet mee.

De stemweek voor de NPO Radio 2 Top 2000 werd vanochtend geopend. Tot maandag 7 december 17:00 uur kan er gestemd worden voor de eindejaarslijst. Een uur later is de Top 10 bekend. De luisteraars kunnen minimaal vijf en maximaal 35 nummers geheel naar eigen keuze aandragen.

De ochtendshow Jan-Willem Start Op komt tijdens de Stemweek elke werkdag vanuit het Top 2000 Café en presenteert speciale livesessies met artiesten die een eigen nummer spelen én een cover uit de Top 2000. De stemfinaledag is ook op tv te volgen via NPO 1 extra, van 13:00 tot 18:00 uur. De complete Top 2000 wordt donderdag 17 december onthuld.

Programmering Top 2000

00:00 – 02:00 uur Jeroen van Inkel

02:00 – 04:00 uur Frank van ’t Hof

04:00 – 06:00 uur Giel Beelen

06:00 – 08:00 uur Carolien Borgers

08:00 – 10:00 uur Jan-Willem Roodbeen & Jeroen Kijk in de Vegte

10:00 – 12:00 uur Bart Arens

12:00 – 14:00 uur Gijs Staverman

14:00 – 16:00 uur Annemieke Schollaardt

16:00 – 18:00 uur Ruud de Wild

18:00 – 20:00 uur Wouter van der Goes

20:00 – 22:00 uur Emmely de Wilt

22:00 – 00:00 uur Paul Rabbering

Dag eerder

De Top 2000 begint dit jaar eerder dan voorgaande jaren: de uitzending start direct op eerste kerstdag (vrijdag 25 december), om 00:00 uur. “Middernacht op kerstavond is een heel mooi beginmoment en we hebben zo extra ruimte voor de muziek”, zegt zendermanager Peter de Vries daarover. “Nu kunnen we meer albumversies van bepaalde nummers draaien die net iets langer duren dan de single-variant.” Traditiegetrouw zal de nummer 1 op oudejaarsdag vlak voor de jaarwisseling te horen zijn.

Door het coronavirus is het nog niet duidelijk of er dit jaar publiek welkom is in het Top 2000 Café in Beeld en Geluid in Hilversum. Wel kunnen mensen kans maken op een thuispakket, waarmee ze hun eigen woonkamer kunnen omtoveren tot het café.

Foto: Ben Houdijk/NPO Radio 2