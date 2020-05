Volgens Jeroen van Inkel stellen veel radiostations paal en perk als het gaat om de muziekkeuze en andere vrijheden van radio-dj’s. “Bij een hoop radiostations word je toch beperkt. Dan hoor je van: we richten ons op deze doelgroep, dat is de doelgroep die houdt van blauw, groen en geel en dat zijn de kleuren waar je jouw schilderijtje mee moet maken”, vertelt Jeroen in de podcast BNR’s Techniektour.

Bij NPO Radio 5, waar Jeroen de ochtendshow presenteert, is die vrijheid er volgens hem wél. “Ik zit in een luxe positie, want ik mag ook mijn eigen muziek uitkiezen. Dat is redelijk uniek binnen de radioregels van tegenwoordig. Ik ben dus een staat om een heel mooi schilderij te maken met alle kleuren waar ik over zou kunnen beschikken. Radio 5 is wat dat betreft een uniek radiostation waar dat allemaal kan.”

Sleutelen

Wat maakt de zender dan zo ‘uniek’? Jeroen: “De muziek bij Radio 5 begint in de jaren 60, eigenlijk eind jaren vijftig, en dat loopt door tot vandaag de dag. Dat is echt een enorm scala aan muziek en dat vind ik echt enorm leuk.”

Toch zou Jeroen, als hij programmaleider was, nog wel wat sleutelen aan het publieke station. “Dan zou ik het wel ietsje frisser en jonger laten klinken. Maar het zou zeker wel heel veel van de uitstraling van de Radio 5 van nu.”

Foto: Nico Kroon / MAX