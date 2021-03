Jeroen van Inkel is vanochtend eerder naar huis gegaan vanwege stemproblemen. Giel Beelen heeft zijn programma tot 10 uur overgenomen. Het stemgeluid van Van Inkel klonk heel schor. Gisteren maakte hij al bekend dat hij onder het mes moet vanwege de problemen. “Eigenlijk was het de afgelopen dagen opvallend goed en dacht ik: nou als het zo is, dan kan ik ook uitstekend de radioshow doen”, ze de dj vanmorgen.

Uiteindelijk klonk het toch niet goed. “Dit kan niet! We hebben Giel gebeld, die is onderweg. Tot die tijd moet je het nog even met deze aangeklede kraai doen.”

Begin februari liet de dj van NPO Radio 2 weten dat zijn stem overbelast was. Daarom was hij twee weken niet te horen. Eind februari kwam hij terug, maar nu blijkt toch dat een ingreep nodig is.

“Ik kwam in een rollercoaster terecht. Blijft dit altijd zo? Straks moet ik bootjes gaan verkopen in Griekenland. Ik kreeg van de week goed nieuws van de KNO-arts. Er zit iets op m’n stemband, dat is slecht. Maar dat kunnen ze gewoon weghalen.” Over twee weken is de operatie.

Foto: Annemieke van der Togt