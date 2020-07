Jeroen van Inkel maakt in oktober pas officieel de overstap naar NPO Radio 2, maar de dj is komende zondag en volgende week zondag alvast te horen als invaller. Hij vervangt Leo Blokhuis, die met vakantie is, tussen 09:00 en 12:00 uur.

Vanmorgen draaide Jeroen niet-live alvast proef in de Radio 2-studio, al was dat wel wennen. “Het is een leuk sfeertje hier”, zei hij over de studio. “Ik vind de plafonds alleen een beetje te hoog en de wanden zijn een beetje te licht. Het zou wel iets meer een donker hol mogen zijn.”

Vanaf oktober is Jeroen op zaterdag en zondag tussen 7:00 en 10:00 uur te horen op Radio 2. Hij presenteert nu nog de ochtendshow op NPO Radio 5.

Even opnieuw en dan met de goeie tijden: tot oktober zit ik op zondagmorgen van 9-12 op @NPORadio2. Alleen de komende twee weken niet, dan ben ik op vakantie. pic.twitter.com/D98m1sOQ69 — Leo Blokhuis (@LeoBlokhuis) July 19, 2020

Foto: MAX/Nico Kroon