Jeroen van Inkel zei ooit dat hij de ambitie had om de beste dj van het land geworden. Dat is gelukt, stelt hij in de Playboy. Het is misschien gek om van jezelf te zeggen, maar eind jaren tachtig en begin jaren negentig was ik wel de onbetwiste nummer één van Nederland. Alle nieuwe dj’s waren klonen van mij. In die periode was radio ook heel erg in ontwikkeling, dus ik kon ook dingen toevoegen die nooit eerder gedaan waren.”

Sinds oktober is Jeroen in het weekend op NPO Radio 2 te horen. “Radio 2 is de handschoen die mij past”, zegt Jeroen over zijn switch naar de bestbeluisterde zender van Nederland. “Ik kan doen en laten wat ik wil. Bij de commerciëlen gaat het zo: je krijgt een playlist met 1.200 liedjes en daar moet je het maar mee doen. Ik merkte dat ik heel ongelukkig werd van het voor de honderdste keer aankondigen van Under the bridge van de Red Hot Chili Peppers, dus toen heb ik de knoop doorgehakt.”

Dat Jeroen nu zit ‘weggestopt’ in het weekend, zegt hem niet uit te maken. “Die tijden zijn misschien apart, maar ik vind ze eigenlijk wel prettig”, zegt hij in de Playboy. “Als je op primetime een programma maakt, dan word je geleefd door het programma en alles eromheen. Je moet internetfilmpjes gaan maken en actief worden op social media – dat hoeft van mij niet zo. Als de nood hoog is en ze hebben niemand anders op die tijd, dan loop ik er niet voor weg, maar ik ben op dit moment tevreden met deze tijden.”

Foto: Annemieke van der Togt