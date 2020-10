De NPO organiseert van zondag 25 tot en met zaterdag 31 oktober De Week van de Podcast. Elke dag lanceren NPO Radio 1, 2, 4, 5, 3FM, FunX en Zapp/Zappelin nieuwe podcast-titels.

Jurre Bosman, directeur audio NPO: “Steeds meer luisteraars ontdekken de podcast. Het is audio waarmee je even uit de dagelijkse realiteit kunt ontsnappen: een persoonlijk verhaal, een gesprek dat inzicht biedt in een andere wereld, een nieuwe kijk op zaken of gewoon voor de ontspanning. Onderweg of juist thuis, met je oortjes in, op de bank. Bij de NPO bieden we nu al een enorme bibliotheek met titels aan en tijdens de week van de podcast breiden we die nog verder uit. Hiermee willen we de podcast ook onder de aandacht brengen van nieuwe luisteraars, naast de 2,5 miljoen maandelijkse gebruikers die we al bereiken. En natuurlijk is dat ook een mooi moment om kennis te maken met ons nieuwe audioplatform NPO Luister, een experimentele dienst waar alle podcasts en radiozenders van de NPO gratis te beluisteren zijn via één app.”

Komende week worden onder andere de volgende podcasts gelanceerd: ‘De Hindertelefoon’ waarin Rob Janssen mensen in de maling neemt. ‘Legendarische tv-programma’s’ waarin Ron Boszhard duikt in de wereld van amusementsprogramma’s en ‘Fiction Factory’ van Jeroen van Inkel. De complete lijst is hier te vinden.

Foto: Pexels