Jeroen van Inkel is de komende weken niet te horen op NPO Radio 2 vanwege stemproblemen. De jock wordt volgende week behandeld aan zijn stem, laat hij weten op Instagram. “Mijn stem is te gaar. Ik hoop er over drie weken weer te zijn.” Giel Beelen neemt het weekendprogramma van Jeroen tijdelijk over.

Vorige week zaterdag moest Jeroen zijn uitzending op Radio 2 noodgedwongen vroegtijdig staken vanwege de problemen met zijn stem. De jock heeft al maanden last van zijn stem. Een ingreep is nu toch nodig om de stemproblemen te verhelpen.

Foto: NPO Radio 2 | Linda Stulic