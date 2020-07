Giel Beelen keert terug bij de publieke omroep. Hij maakt vanaf oktober de vroege ochtendshow op NPO Radio 2, elke werkdag van 4:00 tot 6:00 uur. Ook Jeroen van Inkel switcht naar Radio 2. Hij gaat in het weekend van 7:00 tot 10:00 uur ‘Rinkeldekinkel’ maken voor BNNVARA. “Ontzettend leuk dat ik vanaf 3 oktober mag werken voor het nummer 1 radiostation van Nederland”, meldt Jeroen.

De overstap van Giel is opvallend, omdat hij onlangs nog openlijk op Radio Veronica vertelde dat zijn contract met de zender zou worden verlengd. Over zijn tijd bij Radio Veronica, zegt Giel: “Het was een bijzondere ervaring. Ik heb er veel meegemaakt en mooie mensen ontmoet, maar op een gegeven moment moet je toch je hart volgen.”

Andere wijzigingen

Emmely de Wilt neemt vanaf oktober de zaterdag en de zondag tussen 10:00 en 12:00 uur voor haar rekening. Frank van ’t Hof is straks op zondag van 12:00 tot 14:00 uur te horen met ‘Hofleverancier van de liefde’.

Rob Stenders en Leo Blokhuis gaan op zondag ‘De Verrukkelijke 15’ presenteren, tussen 16:00 en 18:00 uur. Dat laatste lekte Rob onlangs al uit in zijn eigen YouTube-serie.

Kleinere veranderingen: Henk van Steeg en Leo Blokhuis wisselen van tijdslot op de zondagavond en de ‘Soulnight’, in de nacht van zaterdag op zondag, duurt straks een uurtje langer: tot 7:00 uur.

Wijzigingen Radio 2

Werkdagen

4:00 – 6:00 uur: ‘Giel’ – Giel Beelen

Zaterdag

7:00 – 10:00 uur: ‘RinkeldeKinkel’ – Jeroen van Inkel

10:00 – 12:00 uur: ‘Het Oor Wil Ook Wat’ – Emmely de Wilt

12:00 – 14:00 uur: ‘Spijkers met Koppen’ – ? en Dolf Jansen

14:00 – 16:00 uur: ‘Annemiekes A-Lijst’ – Annemieke Schollaardt

16:00 – 18:00 uur: <nog niet bekend>

18:00 – 21:00 uur: ‘Soulnight’ – Corné Klijn

21:00 – 00:00 uur: ‘Soulnight’ – One’sy

00:00 – 02:00 uur: ‘Soulnight’ – Frank van ’t Hof

02:00 – 05:00 uur: ‘Soulnight’ – Wouter van der Goes

05:00 – 07:00 uur: ‘Soulnight’ – Jeroen Kijk in de Vegte

Zondag

7:00 – 10:00 uur: ‘RinkeldeKinkel’ – Jeroen van Inkel

10:00 – 12:00 uur: Emmely de Wilt

12:00 – 14:00 uur: ‘Hofleverancier van de Liefde’ – Frank van ’t Hof

14:00 – 16:00 uur: ‘Annemiekes A-Lijst’ – Annemieke Schollaardt

16:00 – 18:00 uur: ‘Verrukkelijke 15’ – Rob Stenders en Leo Blokhuis

18:00 – 21:00 uur: ‘Albumshow’ – Corné Klijn

20:00 – 22:00 uur: ‘Blokhuis’ – Leo Blokhuis

22:00 – 00:00 uur: ‘Thank God It’s Sunday’ – Henk van Steeg

00:00 – 02:00 uur: <nog niet bekend>

02:00 – 04:00 uur: ‘Wildgroei’ – Evert Duipmans en Jeroen Mulder



NPO Radio 5

Ook de programmering van NPO Radio 5 gaat flink op de schop, onder meer vanwege het vertrek van Jeroen van Inkel. Bert Haandrikman presenteert per oktober elke werkdag tussen 06:00 en 09:00 uur de nieuwe ochtendshow ‘Goeiedag Haandrikman!’.

‘Arbeidsvitaminen’ duurt vanaf oktober een uur langer: het programma van Hans Schiffers begint om 09:00 uur. Daniël Dekker, die binnenkort switcht van Radio 2 naar Radio 5, gaat elke werkdag tussen 12:00 en 14:00 uur een nieuw lunchprogramma maken.

Felix Meurders maakt vanaf januari de overstap naar Radio 5, waar hij op zaterdagochtend van 10:00 tot 12:00 uur een eigen show gaat maken. Wie hem opvolgt in ‘Spijkers met Koppen’ op Radio 2, wordt later bekend gemaakt. Ook is nog niet bekend wie het tijdslot op zaterdagmiddag tussen vier en zes gaat vullen.

“We willen onze luisteraars blijven verrassen. NPO Radio 2 en NPO Radio 5 doen het geweldig en juist dan is het goed om te blijven prikkelen en te verfrissen”, zegt Peter de Vries, zendermanager van beide stations.

Wijzigingen Radio 5

Werkdagen

06:00 – 09:00 uur: ‘Goeiedag Haandrikman!’ – Bert Haandrikman

09:00 – 12:00 uur: ‘Arbeidsvitaminen’ – Hans Schiffers

12:00 – 14:00 uur: Daniël Dekker

Zaterdag (per januari)

10:00 – 12:00 uur: ‘FM op 5’ – Felix Meurders

Foto: Videostill BNNVARA