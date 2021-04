Jeroen van Inkel is met succes geopereerd aan zijn stemband. De NPO Radio 2-dj meldt op Instagram dat hij de komende dagen nog weinig mag zeggen, om zijn stem voldoende rust te geven. In de weekendochtendshow op Radio 2, die Giel Beelen verving, was Jeroen wel even kort te horen. “Het klinkt nog een beetje rauw en het voelt alsof ik heel erg verkouden ben. Maar als dit het uitgangspunt is, dan ben ik zeer gelukkig”, zei hij.

Al maandenlang kampt Jeroen met stemproblemen. Hij nam twee weken rust, maar dat hielp onvoldoende. Eind maart moest hij zijn eigen uitzending zelfs vroegtijdig staken. Een operatie bleek noodzakelijk om de problemen te verhelpen. “Ik mag niet te hard van stapel lopen van de KNO-arts, maar ik vind dit al wel aardig klinken”, zei Jeroen vanochtend in een afgespeeld audio-appje.

Giel Beelen neemt het programma van Jeroen op Radio 2 tijdelijk voor zijn rekening.

