‘Curry & Van Inkel’ is volgens de luisteraars van Radio Veronica de meest legendarische show uit zestig jaar radiogeschiedenis van de zender. Radio Veronica vierde vandaag haar zestigjarig jubileum en vroeg luisteraars naar wat zij het meest legendarische programma uit de geschiedenis van het station vinden.

‘Curry & Van Inkel’ wordt door veel huidige radiomakers gezien als een voorbeeldprogramma. Het vrijdagavondprogramma van Adam Curry en Jeroen van Inkel was van 1984 tot 1987 te horen op Radio Veronica. Het programma stond bekend om de stijl van radio maken en de onderwerpen die behandeld werden. ‘Curry & Van Inkel’ was de eerste show met een uit de Verenigde Staten geïnspireerde stijl qua snelheid, vormgeving en duopresentatie.

Jeroen van Inkel was vanmiddag ter ere van het jubileum te gast bij Radio Veronica en werd verrast met een speciale award. “Het is heel bijzonder dat ons deze eer te beurt is gevallen, het is namelijk 35 jaar geleden dat dit programma op de radio was”, zegt Jeroen. “Dat we nog op deze manier geëerd worden, dat is écht hartverwarmend. Ik wil iedereen daar hartelijk voor bedanken!”

Veronica Top 60

Het zestigjarig jubileum wordt ook komende week nog uitgebreid gevierd. Iedere dag wordt een Veronica-spel gespeeld, waaronder de ‘Roepie-Roepie Vogel’ en ‘Raad Waar Die Staat’. Op vrijdag 22 mei wordt tussen 10:00 uur en 18:00 uur de Veronica Top 60 uitgezonden, een lijst met zestig nummers uit de geschiedenis van Radio Veronica.

Van ‘Born To Be Wild’ tot ‘The Heat Is On’ en van ‘Relight My Fire’ tot ‘In The Stone’. De Top 60 is samengesteld door dj’s uit zestig jaar Veronica-geschiedenis.

Foto: curryenvaninkel.nl