Met de komst van Jeroen van Inkel naar NPO Radio 2 dit najaar, is er ook de kans dat hij weer af en toe samen met Rob Stenders een programma gaat maken. Dat stelt Rob in zijn eigen YouTube-serie. “Het is natuurlijk leuk dat Jeroen er straks bij is. We hebben zelf al een beetje zitten filosoferen. Als Jeroen een keer Frank van ’t Hof op vrijdagavond vervangt, dan is de kans aanwezig dat we in elkaars programma uitlopen”, aldus Rob.

De Radio 2-dj doelt daarmee op het programma dat Frank van ’t Hof tussen 20:00 en 22:00 uur op vrijdagavond maakt voor BNNVARA, de omroep waar Jeroen in oktober ook voor aan de slag gaat. Rob is in de uren daarna te horen met ‘One Night Stenders’. Dikke kans dat de twee dan weer even samen te horen zijn, zo stelt Rob. “Dan wordt het ook niet zo’n ding van: we gaan nú weer ‘Stenders van Inkel’ doen.

Rob en Jeroen maakten in de jaren tachtig samen het populaire programma ‘Stenders & Van Inkel’. In 2010 werden de twee weer even herenigd, toen de landelijke radiostations de handen ineensloegen voor Radio 555.

Foto: Linda Stulic | NPO Radio 2