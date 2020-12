Het coronavirus liet ook de Nederlandse radio dit jaar niet ongemoeid. Bezuinigingen, reorganisaties, dj’s in quarantaine en tal van maatregelen in de radiostudio’s: corona was onontkoombaar. Ook buiten het virus om gebeurde er dit jaar het nodige. Een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen in radioland in 2020.

Coronavirus

Corona lijkt begin dit jaar vooral nog een ver-van-mijn-bed-show. Lex Gaarthuis komt in februari onder vuur te liggen, als hij een sketch uitzendt op de melodie van ‘Wij vieren feest’. Met zijn parodie ‘Volkomen is beter dan Chinezen’ haalt hij de woede van de Chinese gemeenschap op de hals. De Radio 10-dj gaat door het stof, aangiftes volgen, maar het Openbaar Ministerie seponeert de zaak uiteindelijk.

Ruim een maand later ziet Nederland er ineens heel anders uit: het land gaat in lockdown vanwege het coronavirus. Commerciële radiostations zien hun advertentie-inkomsten hard teruglopen en voelen zich genoodzaakt om te bezuinigen. Dat gebeurt volop.

Gevolgen corona

Door de coronacrisis neemt de luistertijd van radio toe. Dit positieve effect van de crisis kan echter niet voorkomen dat radiozenders aanpassingen moeten doen, meestal met het oog op de financiën.

Talpa Network reorganiseert de radiotak, waardoor zo’n honderd medewerkers hun baan verliezen. Onder hen zijn Radio Veronica-dj’s Jurjen Gofers, Maurice Verschuuren en Dennis Hoebee, Radio 538-dj’s Edwin Noorlander en Desmond Baidjoe en Radio 10-sidekick Lex Landeweerd. Ook vertrekken meerdere directeuren, waaronder Menno Koningsberger.

BNR Nieuwsradio reorganiseert en ontslaat bijna de helft van het personeel. Diverse programma’s verdwijnen en/of krijgen een andere invulling.

RadioCorp, waar SLAM! en 100% NL onder vallen, haalt de teugels aan. Medewerkers krijgen geen loonsverhoging, reeds geplande vakanties moeten worden opgenomen en budgetten worden bevroren.

De Top 2000 moet het dit jaar doen zonder fysiek publiek in het café in Beeld & Geluid.

3FM past de opzet van ‘Serious Request: The Lifeline’ aan en gaat in lockdown op Vliegbasis Twenthe.

‘Coronaschermen’ in de studio van Radio 2

Ophef

Kaj van der Ree wordt in januari op non-actief gezet door zijn werkgever BNNVARA. Hij wordt door meerdere vrouwen beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Kaj gaf toe ‘seksueel getint verkeer’ met vrouwen te hebben gehad. Een week later breken 3FM en BNNVARA met de presentator.

Ruud de Wild komt in maart onder vuur te liggen vanwege een ‘hiv-grap’ in zijn middagshow. Ruud reageert de volgende dag: “Smakeloos, onbehouwen, niet goed over nagedacht, te pijnlijk, weer iets geleerd.”

Christiaan Kuyvenhoven wordt eind juni van het Radio 4-programma ‘4 de Middag’ gehaald. Over het stopzetten van het middagprogramma loopt een rechtszaak.

Giel Beelen begint in oktober aan zijn nieuwe programma op Radio 2. Helemaal vlekkeloos verloopt de start niet: de dj verslaapt zich meerdere keren. “Ik schaam me kapot”, reageert Giel.

De sidekicks van Ruud de Wild, Cielke Sijben en Thijs Maalderink, verdwijnen in november plots van de radio. De omroep zegt een andere invulling te willen geven aan het middagprogramma op Radio 2.

Kaj van der Ree

Grote veranderingen

NPO 3FM gooit in april de programmering fors op de schop. Frank van der Lende en Eva Koreman krijgen het middagprogramma, Timur Perlin is tijdens de lunchuren te horen en Mark van der Molen gaat een avondprogramma maken. Ook de slogan van 3FM gaat op de schop: ‘Laat je horen’ wordt het nieuwe credo.

Qmusic, dat dit jaar vijftien jaar bestaat, breekt record na record in de luistercijfers. Het station streeft Radio 538 in mei voorbij in de commerciële doelgroep 20-49 jaar. Het gat met de concurrent wordt de maanden daarna groter. Eind dit jaar stoot Qmusic bovendien marktleider Radio 2 van de troon, in de algemene doelgroep 10+.

De middagshow ‘Veronica Inside’ op Radio Veronica verhuist in november naar de ochtenduren, Dennis Ruyer krijgt het middagtijdslot.

Radio 5 gooit de dagprogrammering in het najaar op de schop. Bert Haandrikman gaat het ochtendprogramma tussen 6:00 en 9:00 uur presenteren, Daniël Dekker krijgt een eigen lunchprogramma van 12:00 tot 14:00 uur.

‘Veronica Inside’ werd dit jaar een ochtendshow

Afwezig

Coen Swijnenberg keert in mei na een burn-out van een half jaar weer terug op de radio. “Mijn leven heeft even stilgestaan. Ik dacht echt: dit komt nooit meer goed”, aldus de 538-dj.

Stefan Stasse is deze zomer afwezig op NPO Radio 2 vanwege hartproblemen.

Herman Hofman meldt zich dit voorjaar ziek vanwege burn-outklachten. De dj is nog altijd niet weer aan het werk gegaan.

Rámon Verkoeijen keert weer sporadisch terug op de radio, na een burn-out van ruim een jaar. Vanaf januari is hij weer volledig op 3FM te horen.

Coen Swijnenberg

Prijzen

Ook in 2020 worden er weer prijzen uitgedeeld aan radiomakers. Zo wint ‘Veronica Inside’ in januari de Gouden RadioRing, is Emmely de Wilt het Aanstormend Talent en krijgt Sjors Fröhlich de Marconi Oeuvre Award.

Radio 2-nieuwslezer Carmen Verheul wordt bij de RadioFreak Awards 2020 uitgeroepen tot Beste Nieuwslezer, Rick van Velthuysen heeft het Beste Nachtprogramma en Caroline Brouwer wordt benoemd tot Beste Sidekick.

NPO Radio 2-nieuwslezer Carmen Verheul met de RadioFreak Award

Transfers

> Giel Beelen stapt over van Radio Veronica naar Radio 2;

> Jeroen van Inkel stopt met zijn ochtendshow op Radio 5 en verkast naar Radio 2;

> Bram Krikke en Tom van der Weerd verruilen SLAM! voor Qmusic;

> Timur Perlin keert terug op het oude nest, bij 3FM, en verlaat Radio 2;

> Eric Corton maakt bij KINK zijn comeback op de radio;

> Armin van Buuren wisselt Radio 538 in voor Qmusic;

> Daniël Dekker stopt bij Radio 2 en krijgt een lunchprogramma op Radio 5;

> Michiel Jurrjens en Gert-Jan van Ackooij verlaten SLAM!;

> Felix Meurders verruilt Radio 2 voor Radio 5;

> Daniël Lippens en Erik-Jan van Rosendahl stappen over naar SLAM!;

> Chantal Hutten vertrekt bij 100% NL voor een baan in de zorg

> Laurens Borst stopt na dertien jaar als zendermanager van Radio 1, hij wordt opgevolgd door Klaske Tameling;

> Coco Hermans volgt Menno de Boer op als programmadirecteur van Radio 538;

> Mireille van Ark wordt de nieuwe hoofdredacteur van BNR Nieuwsradio;

> Martijn Zuurveen is de nieuwe radiodirecteur van RadioCorp;

> Chantal Hutten vertrekt bij 100% NL;

> Henk Blok neemt een sabbatical en vertrekt bij Radio 538;

> Roelof Hemmen switcht van BNR Nieuwsradio naar Radio 538;

> Desmond Baidjoe stapt over van Radio 538 naar Dolfijn FM;

> Martijn Kolkman en Erik van Roekel verlaten Qmusic;

> Martijn la Grouw gaat de ochtendshow maken op SLAM!;

> Kimberley Dekker switcht van Qmusic naar Radio 2;

> Roosmarijn Reijmer keert terug bij 3FM, op de muziekredactie;

> Morad El Ouakili stapt over van Radio 1 naar NH Radio;

> Jörgen Raymann stopt bij BNR Nieuwsradio;

> Marisa Heutink krijgt een vast programma in het weekend van Radio Veronica, ze volgt Jasper de Vries op.

Foto: RadioFreak, NPO 3FM | Tom van Huisstede, Radio Veronica | William Rutten, Radio 538, NPO Radio 2