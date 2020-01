Mireille van Ark wordt de nieuwe hoofdredacteur van BNR Nieuwsradio. Ze volgt Sjors Fröhlich op, die vorig jaar afzwaaide bij de nieuwszender nadat hij benoemd was tot burgemeester van de gemeente Vijfheerenlanden. Mireille van Ark, die vanaf oktober al waarnemend hoofdredacteur was, begint per 1 februari aan haar nieuwe functie.

Van Ark is geen onbekende in de radiowereld. Ze begon haar carrière zo’n twintig jaar geleden bij de publieke omroep, waar ze bij de NCRV in het verleden verschillende redacties heeft geleid op Radio 1, 2 en 5. De afgelopen zes jaar werkte ze bij BNR, eerst als chef en afgelopen jaar in de rol van adjunct-hoofdredacteur.

Trots en blij

“Ik ben blij en trots met het in mij gestelde vertrouwen door de redactie en de directie om deze taak op mij te mogen nemen”, laat Mireille in een persbericht weten. “Ik zal met veel enthousiasme dit mooie station het nieuwe decennium inleiden.”

Eugenie van Wiechen, algemeen directeur van de FD Mediagroep: “Mireille is hét voorbeeld van een nieuwe generatie journalistieke leiders in Nederland. Ze heeft afgelopen jaren belangrijke veranderingen in het bedrijf doorgevoerd op de nieuwsredactie en mede aan de wieg gestaan van belangrijke ontwikkelingen als podcast en smartradio.”

Foto: BNR