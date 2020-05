Nieuwslezer Henk Blok stopt vanaf juni tijdelijk met nieuwslezen op Radio 538. Hij heeft al jaren last van een zeldzame vorm van reuma, waardoor hij steeds moeilijker gaat lopen. Nu wil hij een sabbatical nemen om nog plekken te kunnen bezoeken die hij over 5 jaar misschien niet meer kan bezoeken.

In de ochtendshow vanochtend legde Henk het zelf uit. “Ik heb een besluit genomen. Een eigenlijk best wel ingrijpend besluit, vind ik zelf. Het heeft allemaal te maken met iets persoonlijks . Het was tot nu toe eigenlijk bij de meeste mensen niet heel erg bekend. Maar iedereen die mij wel eens voorbij heeft zien lopen, die weet: die Henk die loopt niet lekker. Het heeft allemaal te maken met een vervelende kwaal, waar ik een jaar of 15 geleden ineens last van kreeg. Sarcoïdose heet het. En na heel lang wikken en wegen heb ik besloten dat ik de tijd moet gaan nemen en dat ik vanaf eind deze maand een tijdje stop met radiomaken.”

“Hoe lang ik wegblijf, dat weet ik nog niet precies. Eerst maar eens denken aan mezelf, mijn gezin èn mijn gezondheid. Het was een lastig besluit. Want die uren radio maken in de ochtend, is het allermooiste wat ik ooit heb gedaan. Twintig jaar lang. Waarvan 17 jaar bij 538. Het was al meteen een jongensdroom die uitkwam, en door de jaren heen is het alleen maar nog mooier geworden. Ik kan eigenlijk niks leukers verzinnen.”

Evers Staat Op

Henk maakte 15 jaar lang onderdeel uit van Evers Staat Op. Vijf jaar geleden won hij een RadioFreak Award voor Beste Nieuwslezer. De vervanger van Henk wordt vrijdag 8 mei om 08:50 uur in de show van Frank bekendgemaakt.