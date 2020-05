Het was al bekend: door de coronacrisis luisteren we meer radio dan voorheen. Dat valt ook terug te zien in de nieuwe luistercijfers die gisteren gepubliceerd zijn. De luistertijd – dat is wat anders dan een marktaandeel – is voor veel zenders flink gestegen.

Bij vrijwel alle zenders is de luistertijd ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar flink gestegen, gemiddeld met een half uur per dag. Van de grote stations is de luistertijd van NPO Radio 2 het sterkst toegenomen: 4 uur en 15 minuten per dag wordt er geluisterd naar de publieke omroep. Een jaar eerder rond deze tijd was dat nog 3 uur en 30 minuten. En in januari-februari 2020, toen corona nog niet in Nederland huishield, lag de luistertijd van de marktleider op 3 uur en 44 minuten.

Forse toename

Leg je de luistertijd van januari-februari 2019 naast die van maart-april 2019, dan zie je amper wisselingen in luistertijd. Vaak gaat het daar om een stijging van enkele minuten per zender, of blijft de luistertijd zelfs gelijk. Maar hoe anders is dat over dezelfde periode in 2020: bij vrijwel alle zenders is er sprake van een forse toename in luistertijd.

Bij NPO Radio 5 is de luistertijd het langst: 4 uur en 29 minuten. Toch is de luistertijd van Radio 5 niet fors toegenomen: in januari-februari, toen het openbare leven nog niet grotendeels plat lag, schommelde het aandeel op 4 uur en 25 minuten, en vorig jaar rond deze tijd op ruim 4 uur. Na Radio 5 is de luistertijd bij Radio 10 het langst: 4 uur en 19 minuten (vorig jaar: 3 uur en 51 minuten).

Sublime stijgt flink

Opvallend is dat van alle landelijke zenders, dus ook de kleinere, de luistertijd van Sublime het sterkst is gestegen. De luistertijd van de soulzender is met bijna een vol uur per dag toegenomen: van naar 2 uur en 17 minuten vorig jaar rond deze tijd, naar 3 uur en 2 minuten nu. Classic NL daarentegen ziet de luistertijd amper toenemen.

De luistertijd van stations die een wat oudere doelgroep aanboren, zoals Radio 10 en Radio 5, ligt altijd al een stuk hoger dan bij zenders als Qmusic, SLAM! en Radio 538, die zich op een jongere doelgroep richten. Oudere luisteraars hebben vaak een groot deel van de dag de radio aanstaan, met een hogere luistertijd tot gevolg.

Foto: Pixabay