Jaarlijsten, jaarmixen en muziek om feest te vieren. Radiostations zenden met Oud & Nieuw zoals ieder jaar massaal speciale programma’s uit. Op bijna geen enkel radiostation is rond de jaarwisseling de reguliere programmering te horen. Daarom hebben we traditiegetrouw een overzicht gemaakt van hoe de programmering van de landelijke zenders er met de jaarwisseling uitziet.

NPO Radio 1

Op nieuws- en sportzender NPO Radio 1 wordt op oudejaarsdag uiteraard teruggeblikt op het afgelopen jaar. Van 9:30 tot 16:00 uur wordt ‘Het Geluid van 2021’ uitgezonden. De presentatie is tot 13:00 uur in handen van Patrick Lodiers & Carl-Johan de Zwart, daarna nemen Mischa Blok & Toine van Peperstraten het over. Het is tevens de laatste uitzending van Toine op Radio 1.

Van 16:00 tot 21:00 uur volgt Radio 1 de normale programmering. Vervolgens is om 21:00 uur de laatste aflevering van ‘Het Jaar van…‘ te horen. Astrid de Jong interviewt twee uur lang Han van Bree. Hij is journalist, historicus en al bijna 40 jaar lang de schrijver van het ‘Het aanzien van…’. De avond wordt, zoals iedere dag, afgesloten met ‘Met Het Oog Op Morgen’.

Op Nieuwjaarsdag volgt Radio 1 van middernacht tot 16:00 uur de normale (nieuwe) programmering. Tussen 16:00 en 17:00 uur is Roderick Veelo te horen met ‘De Ronde Tafel van Roderick – De crisis van het politieke midden’. Tussen 17:00 en 19:00 uur presenteert Wieger Hemmer ‘Gelukkig Nieuwjaar met WNL’. Vervolgens zijn Martijn Rosdorff en Roos Oosterbaan te horen met ‘Kamerbreder’. Vanaf 20:00 uur is het laatste ‘Het Marathoninterview’ te horen: Nina Jurna praat drie uur lang met schrijfster Astrid Roemer.

NPO Radio 2

Zoals ieder jaar is op oudejaarsdag de ontknoping van de ‘Top 2000‘ te horen op NPO Radio 2. Giel Beelen draait even voor middernacht de nummer 1 vanuit het Top 2000 Café in Beeld & Geluid: ‘Bohemian Rhapsody’ van Queen.

Het nieuwe jaar begint met een vier uur durende ‘Nieuwjaarsmix’ vanaf middernacht, gepresenteerd door Wouter van der Goes en Frank van ’t Hof. Tussen 4:00 uur en 7:00 uur is vervolgens Martine Ten Klooster te horen.

Het Nieuwjaarsweekend wordt verder gevuld met de ‘Top 2000 Afterparty’. De programmering is op 1 januari als volgt:

07:00u – 10:00u Eddy Keur

10:00u – 12:00u Desiree van der Heiden

12:00u – 14:00u Frank van ’t Hof

14:00u – 16:00u Paul Rabbering

16:00u – 18:00u Martine Ten Klooster

18:00u – 20:00u Evert Duipmans

20:00u – 22:00u Corné Klijn

22:00u – 00:00u One’sy Muller

NPO 3FM

Op oudejaarsdag blikt NPO 3FM terug op het afgelopen jaar. Wijnand Speelman presenteert eerst de ochtendshow tot 8:00 uur, daarna is hij de host van het ‘NOS op 3 Jaaroverzicht’. Tussen 10:00 en 18:00 uur is het ‘Mega Top 30 Jaaroverzicht’ te horen met de 100 grootste hits van 2021. De presentatie is in handen van Olivier Bakker, Yoeri Leeflang en Sophie Hielkema.

Ouderjaarsavond begint met de ‘3FM Jaarmix’. Tussen 19:00 en 22:00 uur is Luc Sarneel te horen. Rámon Verkoeijen luidt vervolgens het nieuwe jaar in met ‘De Boem Boem Disco Show XL’ tot 2:00 uur.

Op 1 januari is er vervolgens een aangepast programmering te horen:

00:00u – 02:00u De Boem Boem Disco Show XL – Rámon Verkoeijen

02:00u – 04:00u Obi Raaijmakers

04:00u – 06:00u Floris Molenaar

06:00u – 09:00u Jamie Reuter

09:00u – 12:00u Joost Schulte

12:00u – 14:00u Yoeri Leeflang

14:00u – 16:00u Obi Raaijmakers

16:00u – 19:00u Luc Sarneel

19:00u – 22:00u Vera Siemons

22:00u – 00:00u Eva Cleven

NPO Radio 4

NPO Radio 4 zendt met Oud & Nieuw uit volgens de normale programmering.

NPO Radio 5

Ook op NPO Radio 5 is tijdens Oud & Nieuw de normale programmering te horen.

Qmusic

Op Qmusic is sinds Tweede Kerstdag de ‘Foute 1500’ te horen. De nummer 1 wordt even voor 18:00 uur gedraaid door Stephan Bouwman. Daarna is het nog niet klaar met foute platen op Q, want rond de jaarwisseling is non-stop ‘Fout & Nieuw’ te horen. Het radiostation gaat hier mee door tot Nieuwjaarsochtend 6:00 uur.

Op 1 januari is van 11:00 tot 18:00 uur de ‘Top 100 van 2021’ te horen. Edwin Noorlander, Tom van der Weerd en Bas van Nimwegen presenteren deze lijst. Om 18:00 uur pakt Qmusic de normale programmering weer op.

Radio 538

Radio 538 zendt, na de ochtendshow met Wietze de Jager, op oudejaarsdag het ‘538 Top 50 Jaaroverzicht’ uit. De presentatie is van 10:00 tot 14:00 uur in handen Wessel van Diepen en van 14:00 tot 18:00 uur is Mark Labrand te horen.

Traditiegetrouw is de ‘Grandmix’ van Ben Liebrand op oudejaarsavond te horen op 538. Hij wordt uitgezonden van 18:00 tot 21:00 uur. Vervolgens sluit Igmar Felicia het jaar af met ‘Knallend Het Jaar Uit’. 2022 begint om middernacht met de ‘Kick off Mix’ van Martin Garrix. Vervolgens wordt de ‘Grandmix’ herhaald.

Op Nieuwjaarsdag volgt Radio 538 de normale programmering.

Radio 10

Radio 10 volgt op oudejaarsdag tot 19:00 uur de normale programmering, al wordt een aantal vaste jocks vervangen vanwege de Kerstvakantie. Van 19:00 tot 20:00 uur komen de grootste hits aller tijden voorbij in de ‘Top 4000 mix’. Daarna volgt tot 3:00 uur ’s nachts non-stop de ‘Happy New Year’s Party’ met om middernacht een half uur lang vuurwerkgeluid.

Op Nieuwjaarsdag volgt Radio 10 een minimale programmering:

00:00u – 08:00u Non-stop

08:00u – 12:00u Silvan Stoet

12:00u – 16:00u Martijn Kolkman

16:00u – 19:00u Robert Feller

19:00u – 00:00u Non-stop

Sky Radio

Sky Radio zendt uiteraard ook met Oud & Nieuw non-stop muziek uit. Tussen 18:00 en 6:00 uur is het muziekformat aangepast onder de noemer ‘Sky New Year’s Party’.

Radio Veronica

Radio Veronica zendt al de hele week de ‘Top 1000 Allertijden Allertijden’ uit. Op oudejaarsavond is de ontknoping van deze hitlijst te horen. Tijdens Nieuwjaarsnacht worden non-stop tracks uit de lijst herhaald.

Op Nieuwjaarsdag volgt Veronica de normale programmering.

100% NL

100% NL zendt zowel op oudejaarsdag als op Nieuwjaarsdag uit volgens de normale programmering.

SLAM!

SLAM! zendt tot Nieuwjaarsochtend ‘Housuh in de Pauzuh XL’ uit. Overdag worden de uitzendingen gepresenteerd. Het schema is als volgt:

00:00u – 07:00u Non-stop

07:00u – 10:00u Wouter van Stralen

10:00u – 13:00u Jarno van der Wielen

13:00u – 16:00u Daniël Lippems

16:00u – 19:00u Hielke Boersma

19:00u – 22:00u Daniël Lippens

22:00u – 06:00u Non-stop

Op 1 januari volgt SLAM! de normale programmering.

Sublime

Op Sublime is sinds maandag de ‘Sublime Top 1000’ te horen. Deze lijst is op ouderjaarsdag en Nieuwjaarsdag te horen tussen 7:00 en 19:00 uur.

Met de jaarwisseling is van 21:00 tot 3:00 uur ‘Funky New Year’s Eve’ te horen. De eerste drie uur worden verzorgd; vanaf middernacht neemt DJ Turne Edwards het over.

BNR Nieuwsradio

Met Oud & Nieuw volgt BNR Nieuwsradio de normale programmering.

KINK

Op KINK sluit Tim op het Broek op oudejaarsdag de ‘KINK Album Top 1000’. Al de hele week presenteert de dj de lijst om geld op te halen voor zorgmedewerkers, bijgestaan door zijn collega’s tussen zes uur ’s ochtends en middernacht. De nummer 1 uit de lijst is op oudejaarsavond, vlak voor de start van 2022, te horen. Vervolgens luidt KINK het jaar non-stop in met ‘Heavy New Year’

Op Nieuwjaarsdag volgt KINK de normale programmering.