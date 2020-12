2020 zit er bijna op. Ook dit jaar berichtte RadioFreak.nl over de belangrijkste gebeurtenissen in het Nederlandse radiolandschap. Nieuws over Ruud de Wild en zijn sidekicks was daarbij opvallend vaak in trek. Ook nieuwsberichten over Giel Beelen werden vaak aangeklikt. Een overzicht van de tien best gelezen artikelen van 2020.

Cielke Sijben en Thijs Maalderink stopten begin november per direct als sidekicks van Ruud de Wild op NPO Radio 2. KRO-NCRV had de contracten van Cielke en Thijs niet verlengd. De omroep gaf aan een andere invulling te willen geven aan het middagprogramma op Radio 2.

Jort Kelder haalde dit najaar in zijn programma op NPO Radio 1 de woede van een van zijn gasten op de hals gehaald. “Kleine criminaliteit volg ik nooit, onder de miljard interesseert het me niet”, zei hij over de zaak rondom Nicky Verstappen, de jongen die in 1998 misbruikt en vermoord werd in Limburg.

Giel Beelen heeft Radio Veronica naar eigen zeggen ‘bijna gesmeekt om te stoppen’ met zijn ochtendprogramma, toen hij eenmaal inzag dat hij er niet meer op zijn plek zat. Volgens de jock wilde Radio Veronica hem echter binnenboord houden.

Georgina Gulsen blijft verbonden aan het programma van Ruud de Wild op NPO Radio 2, zo werd begin dit jaar bekend. Georgina, de zus van Ruuds vriendin, ging voor het middagprogramma aan de slag als verslaggever, waarbij ze door het land reist voor de middagshow.

Edwin Evers heeft ervoor gepleit om zijn ochtendshow op Radio 538 één dag per week minder te gaan maken. Dat vertelden zijn voormalige sidekicks Rick Romijn en Niels van Baarlen afgelopen zomer. “Edwin wilde naar vier dagen. Het idee was dan om Frank Dane de vijfde dag te geven, om Frank langzaam te brengen. Edwin wilde in ieder geval voor een jaar of twee jaar kijken, maar zover zijn we nooit gekomen.”

Giel Beelen miste op 23 oktober een groot deel van zijn eigen programma op NPO Radio 2, doordat hij zijn telefoon niet in de lader had gedaan. De jock schrok even voor vijf uur wakker, toen zijn uitzending al halverwege was. “Blijkbaar zat de telefoon niet in de lader, zo simpel is het. Ik ging al laat naar bed en was helemaal naar de klote.”

Ruud de Wild reageerde halverwege november op het plotselinge vertrek van zijn sidekicks Cielke Sijben en Thijs Maalderink. “We zijn op het allerbeste moment gestopt met elkaar”, zei hij. “Ik heb onwijs leuk gewerkt met Thijs en Cielke, maar op een gegeven moment gaan mensen hun eigen weg.”

Stefan Stasse is dit jaar niet te horen als presentator van de Top 2000. Met zeventien gepresenteerde edities, is Stefan met recht een oudgediende te noemen in de populaire lijst. “Het is mijn eigen keuze om dit jaar de lijst niet te presenteren”, liet Stefan desgevraagd weten.

Niet Frank Dane, maar Gerard Ekdom had Edwin Evers eind 2018 op moeten volgen toen hij vertrok bij Radio 538. Dat stelde Erik de Zwart afgelopen mei. Dat 538 bewust verjonging wilde in de ochtend, zegt Erik niet te snappen. “Het is een krampachtige manier dat je een station als Radio 538 niet ouder wil laten maken. Waarom niet? Het station is in 1992 begonnen, hele generaties zijn ermee opgegroeid.”

Rob Stenders en Leo Blokhuis maakten in april bekend aan de slag te gaan bij Talpa. De twee kregen hun eigen muziek- en podcastplatform ‘Stenders & Blokhuis’ op Juke, het platform van Talpa Network. Daar delen de twee radiomakers hun selectie uit het aanbod van popmuziek met de wereld.

Foto: Benjamin Hartwich via Pixabay, Linda Stulic | KRO-NCRV, Ruud Baan | AVROTROS, Annemieke van der Togt, Jasper Zwartjes | NPO Radio 2, Radio 538 / William Rutten, Videostill NPO Radio 2, Linda Stulic | NPO Radio 2, Stijn Ghijsen, Talpa Network