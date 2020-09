De middagshow Veronica Inside verhuist op 2 november naar de ochtend van Radio Veronica. Wilfred Genee is vanaf die dag iedere maandag tot en met donderdag van 07:00 uur tot 09:00 uur te horen. De komende weken presenteert Martijn Muijs tijdelijk de ochtenduren.

Wilfred Genee neemt zijn vaste sidekicks Rick Romijn en Niels van Baarlen mee. Nieuw in de vaste samenstelling is nieuwslezeres Florentien van der Meulen, die al vaker als invaller naast de heren is aangeschoven.

Niet alleen de samenstelling van het team blijft grotendeels onveranderd, ook de inhoud van het programma blijft zoals het is. Zo wordt het nieuws van de dag besproken, het laatste sportnieuws doorgenomen en wordt er ‘veel gelachen’.

Het programma vervangt het ochtendprogramma van Giel Beelen, die vandaag zijn laatste uitzending maakt. De jock vertrekt naar NPO Radio 2.

Klein zaadje

“Eind vorig jaar hebben we een week de ochtendshow mogen presenteren en toen is er een klein zaadje bij me geplant dat is uitgegroeid tot liefde voor het tijdslot”, zegt Wilfred Genee. “Niels en Rick kennen het gevoel als geen ander, zij hebben jarenlang een ochtendshow gepresenteerd. De vroege uren hebben iets magisch. Onderdeel uitmaken van het ochtendritueel van onze luisteraars, daar kijk ik ontzettend naar uit!”

Talpa-radiodirecteur Marc Adriani: “Wilfred, Rick en Niels hebben het afgelopen jaar bewezen perfect te passen bij Radio Veronica. Elke dag vuurwerk op de radio. Die energie horen we straks iedere ochtend, ideaal om de dag mee af te trappen.”

Vrijdagochtend

Wat Radio Veronica op vrijdagochtend gaat doen, wordt binnenkort bekendgemaakt.

