Martijn Zuurveen is benoemd tot de nieuwe Radio Director van RadioCorp, eigenaar van SLAM! en 100% NL. Martijn was de afgelopen twee jaar al eindverantwoordelijk voor de programmering van 100% NL. De afgelopen maanden vervulde hij deze rol tevens ad-interim voor SLAM!. In de nieuwe rol van radiodirecteur is hij eindverantwoordelijk voor beide radiozenders, evenals de programmering van SLAM!TV en 100% NL TV.

Hij is erg blij met zijn nieuwe baan, laat hij in een persverklaring weten: “Juist doordat de stations en doelgroepen zo verschillen van elkaar, zijn de mogelijkheden eindeloos. Er liggen nog veel mooie kansen voor beide zenders, dat zien we aan de forse stijging in onze luistercijfers de afgelopen maanden. Ik zie het al een fantastische uitdaging om deze kansen aan te pakken, met natuurlijk als doel mooie luistercijfers.”

Voordat hij de leiding kreeg over 100% NL was Martijn dj, producer, sidekick, regisseur en eindredacteur. Zo werkte hij onder meer jarenlang met Jeroen van Inkel.