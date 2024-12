Op NPO Radio 1 is dit jaar geen jaaroverzicht te horen. Jarenlang werd er rond de jaarwisseling of in de dagen daar aan voorafgaand teruggeblikt op het nieuws van het afgelopen jaar in ‘Het Geluid van…’, maar sinds vorig jaar is Radio 1 gestopt met die traditie. Ook op NPO 3FM is er dit jaar geen jaaroverzicht te horen. In het verleden maakt NOS op 3 een jaaroverzicht op het publieke radiozender in verschillende vormen, maar dit jaar ontbreekt die in de programmering.

Doordat zowel Radio 1 als 3FM dit jaar geen jaaroverzicht uitzenden, wordt er dit jaar bij de publieke omroep enkel op televisie teruggeblikt op het nieuws 2024. Op Radio 1 zijn er wel diverse programma’s die op eigen wijze terugblikken op het afgelopen jaar, maar een traditioneel jaaroverzicht met het belangrijkste nieuws ontbreekt dus. Op vragen van RadioFreak.nl over het verdwijnen van de jaaroverzichten heeft de NPO niet gereageerd.

Opvallend genoeg was het enige jaaroverzicht op de landelijke radio dit jaar te horen bij BNR Nieuwsradio. Dat radiostation kent geen traditie van jaaroverzicht, maar blikte twee weken geleden vijf dagen lang terug op het nieuws van 2024 in de vorm van een hitlijst: de ‘BNR Nieuws Top 150‘.

Foto: RadioFreak