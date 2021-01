‘Blinding Lights’ van The Weeknd is de meest gedraaide plaat op de landelijke radio in 2020. De track kwam bijna 5880 keer voorbij, blijkt uit gegevens van SoundAware. ‘Soldier on’ van Di-rect is het meest gedraaide nummer van Nederlandse bodem. Het nummer kwam meer dan 4270 keer voorbij en komt hiermee op een tweede plaats in de ‘Airplay Top 20’ van het afgelopen jaar.

De meest gedraaide artiest van het jaar is de Britse Dua Lipa, die meer dan 13.600 keer voorbij kwam. Ze komt hierbij ook twee keer voor in de Airplay Top 20, met ‘Physical’ (plek 12) en ‘Break my heart’ (op een 18e plaats). Meest gedraaide Nederlandse artiest is Martin Garrix, met bijna 12.000 plays en tevens twee hits in de Top 20.

Deze informatie komt naar voren uit alle verzamelde radio data van 2020 door SoundAware, het bedrijf dat onder andere voor de muziekindustrie registreert welke muziek er gedraaid wordt op Nederlandse radio – en televisie.

Airplay Top 20 van 2020

The Weeknd – Blinding Lights Di-rect – Soldier on Alicia Keys – Underdog Maroon 5 – Memories The Weeknd – In your eyes Sheppard – Die young Duncan Laurence – Love don’t hate it Racoon – Het is al laat toch Martin Garrix, Dean Lewis – Used to love The Script – The last time Lost Frequencies (Zonderling & Kelvin Jones) – Love to go Dua Lipa – Physical Martin Garrix, Clinton Kane – Drown Topic, a7s – Breaking me Davina Michelle – Beat me – official song F1 Dutch Grand Prix Lewis Capaldi – Before you go Jonas Brothers – What a man gotta do Dua Lipa – Break my heart Kygo with Avicii & Sandro Cavazza – Forever yours – Avicii tribute Nea – Some say

Foto: RadioFreak