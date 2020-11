Het nieuwe avondprogramma van SLAM!, dat wordt gepresenteerd door Daniël Lippens en Erik-Jan Rosendahl, start op 4 januari. Gisteren wist RadioFreak.nl al te melden dat de twee de overstap maken naar de jongerenzender, vandaag bevestigt SLAM! hun komst.

Daniël en Erik-Jan zullen vanaf 4 januari op maandag tot en met donderdag van 19:00 tot 22:00 uur te horen zijn. Daarnaast zal Daniël op vrijdag een aantal uur van de ‘SLAM! MixMarathon’ voor zijn rekening en presenteert hij op zaterdag van 18:00 tot 20:00 uur de ‘SLAM! WKNDMX’.

Anoûl Hendriks die sinds het vertrek van Tom van der Weerd en Bram Krikke tijdelijk invalt in de avond, krijgt vanaf januari een andere plek in de programmering. Details hierover zijn nog niet bekendgemaakt. Wie Daniël Lippens op gaat volgen bij Radio 538 is ook nog niet duidelijk.

Voor Daniël Lippens, die op dit moment ’s nachts en op zaterdag te horen is op Radio 538, is het de derde keer dat hij bij SLAM! gaat werken. “Ik vind het te gek om weer aan de slag te gaan bij SLAM! Het is mijn eerste liefde in radioland en ik heb het gevoel dat er nog een waanzinnig hoofdstuk te schrijven is. Erik-Jan is één van mijn radiohelden en om nu samen met hem de avond onveilig te maken is echt een jongensdroom die uitkomt!”, aldus de dj.

Erik-Jan heeft er volgens het persbericht ook zin in: “Daniël en ik kijken op dezelfde manier naar radio maken: er moet iets gebeuren! Waar je aan moet denken? Onbegrijpelijke jingles, boodschappen met dubbele lading en nutteloze (maar grappige) spelletjes. Net iets vaker dan normaal gaan we het bizarre, het onbenoembare of het taboe aanraken in onze show. Dat zal ervoor zorgen dat we echt iets anders neerzetten dan de mainstream radio. Ik kijk ernaar uit om er samen met Daniël iets moois van te maken!”

