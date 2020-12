De dj’s van NPO Radio 2 moeten het dit jaar stellen zonder fysiek publiek: het Top 2000 Café blijft definitief gesloten voor bezoekers. Vanwege de coronamaatregelen vindt de zender het niet verantwoord om groepen mensen op bezoek te laten komen in het tijdelijke café in Beeld & Geluid in Hilversum.

Het Top 2000 Café is jaarlijks een publiekstrekker, met lange rijen en veel uitverkochte tickets. Maar vanwege de coronacrisis zal dat beeld dit jaar totaal anders zijn. Alleen de radio-dj’s en ondersteunend personeel zijn dit jaar aanwezig in het café. “Dat vinden we natuurlijk jammer, maar we nemen het zekere voor het onzekere in deze tijd”, zegt zendermanager Peter de Vries.

Radio 2 heeft wel een thuispakket gelanceerd, waarmee bezoekers hun eigen woonkamer kunnen omtoveren tot café.

Programmering Top 2000

De Top 2000 start dit jaar al op Eerste Kerstdag rond middernacht. Dat is acht uur eerder dan normaal. Grote afwezige in het presentatieteam is Stefan Stasse, die op eigen verzoek niet meer te horen is in ‘de lijst der lijsten’.

00:00 – 02:00 uur Jeroen van Inkel

02:00 – 04:00 uur Frank van ’t Hof

04:00 – 06:00 uur Giel Beelen

06:00 – 08:00 uur Carolien Borgers

08:00 – 10:00 uur Jan-Willem Roodbeen & Jeroen Kijk in de Vegte

10:00 – 12:00 uur Bart Arens

12:00 – 14:00 uur Gijs Staverman

14:00 – 16:00 uur Annemieke Schollaardt

16:00 – 18:00 uur Ruud de Wild

18:00 – 20:00 uur Wouter van der Goes

20:00 – 22:00 uur Emmely de Wilt

22:00 – 00:00 uur Paul Rabbering

Foto: Raymond van Olphen | NPO Radio 2