BNR Nieuwsradio komt dit jaar met een eigen eindejaarslijst. In tegenstelling tot alle ander lijsten in november en december, gaat het bij BNR niet om een lijst met muziek, maar om de belangrijkste nieuwsmomenten van het afgelopen jaar. Van 16 tot en met 20 december is de ‘BNR Nieuws Top 150’ te horen. Luisteraars kunnen stemmen op welke nieuwsgebeurtenissen volgens hen bepalend zijn geweest voor 2024.

De ‘BNR Nieuws Top 150’ zal dagelijks van 10:00 tot 18:30 uur te horen zijn en vervangt op die uren de normale programmering van BNR. Alle 150 onderwerpen zullen daarnaast als losse podcasts worden aangeboden.

Hoofdredacteur Marc Adriani: “Door de BNR Nieuws Top 150 te brengen, gooien we onze programmering volledig om. Met een nieuw kabinet, verkiezingen in Amerika en rellen in Amsterdam hebben we een bijzonder nieuwsjaar achter de rug. We maken het langste jaaroverzicht van Nederland. Dit wordt geen gewoon jaaroverzicht – dit wordt een week om niet te missen. We garanderen in ieder geval dat Bohemian Raphsody niet op 1 staat.”

Het idee van een jaaroverzicht dat een paar dagen duurt is niet nieuw, dit heeft NPO Radio 1 in het verleden ook gedaan. De keuze voor een hitlijst, dat BNR zelf ook een “knipoog naar de iconisch Top 2000” noemt, is echter wel nieuw.

Foto: BNR Nieuwsradio