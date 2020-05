Qmusic is voor het eerst in de geschiedenis van het radiostation groter dan concurrent Radio 538 in de doelgroep 20-49 jaar. Die doelgroep is voor beide zenders de belangrijkste pijler. Qmusic steeg naar 16,4 procent, Radio 538 daalde naar 15,3 procent. De andere Talpa-zender, Radio 10, doet wel goede zaken. In twee jaar tijd krijgt het station er 3,4 procentpunt marktaandeel bij in de jongere doelgroep.

Radio 538 levert in twee jaar tijd 2,8 procentpunt in bij de doelgroep 20-49 jaar. Dat is een sterk verlies voor de zender die jarenlang de ongekroonde nummer 1 was, zowel in de jongere doelgroep als de doelgroep 10+. Qmusic won daarentegen in twee jaar tijd 3 procentpunt aan marktaandeel in 20-49 jaar en is daarmee voor het eerst sinds het bestaan in 2005, 538 voorbij.

Station mrt - apr

2020 feb - mrt

2020 mrt - apr

2019 01. Qmusic 16.4 % 15.7 % 0.7 14.2 % 2.2 02. Radio 538 15.3 % 16.1 % 0.8 16.9 % 1.6 03. NPO Radio 2 14.2 % 14.3 % 0.1 13.3 % 0.9 04. Radio 10 11.7 % 11.3 % 0.4 11.2 % 0.5 05. Sky Radio 8.9 % 9.3 % 0.4 9.5 % 0.6

“Ik ben ontzettend trots dat we onszelf marktleider mogen noemen”, zegt Q-programmadirecteur Dave Minneboo. “We hebben er de afgelopen tijd hard naartoe gewerkt, met een sterke programmering en met acties die dicht staan bij wie we zijn.”

Winst bij de vrouwen

Qmusic haalt de grootste winst bij de vrouwen in de doelgroep 20-49 jaar. Hier is de zender inmiddels 2.7 procentpunt los van 538. 538 verliest in deze doelgroep 2.2 procentpunt over een jaar.

Station mrt - apr

2020 feb - mrt

2020 mrt - apr

2019 01. Qmusic 18.9 % 17.4 % 1.5 16.3 % 2.6 02. Radio 538 16.2 % 16.8 % 0.6 18.4 % 2.2 03. NPO Radio 2 12.7 % 11.9 % 0.8 10.9 % 1.8 04. Sky Radio 12.2 % 13.2 % 1 12.4 % 0.2 05. Radio 10 9.2 % 8.6 % 0.6 10.0 % 0.8

Luistercijfers vrouwen 20-49 jaar

Bij de mannen is NPO Radio 2 marktleider, staat 538 tweede en vlak daarachter Qmusic. Qmusic is in deze top 3 de grootste stijger met +1.8 procentpunt over een jaar.

Station mrt - apr

2020 feb - mrt

2020 mrt - apr

2019 01. NPO Radio 2 15.5 % 16.2 % 0.7 15.1 % 0.4 02. Radio 538 14.5 % 15.5 % 1 15.8 % 1.3 03. Qmusic 14.3 % 14.4 % 0.1 12.5 % 1.8 04. Radio 10 13.7 % 13.4 % 0.3 12.1 % 1.6 05. Sky Radio 6.2 % 6.1 % 0.1 7.3 % 1.1

3FM levert fors in

Luistercijfers mannen 20-49 jaar

NPO Radio 2, sterk aan kop in de doelgroep 10+, levert bij de doelgroep 20-49 jaar juist iets in: 0,3 procentpunt ten opzichte van dezelfde periode in 2018. In vergelijking met vorig jaar is er een winst van 0.9 procentpunt.

NPO 3FM verliest over een jaar 0.2 procentpunt maar in de doelgroep 20-49 jaar. Over twee jaar gezien levert de zender 2 procentpunt in.

Foto: Qmusic