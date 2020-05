Roelof Hemmen gaat per juni aan de slag bij Radio 538. Hij wordt nieuwslezer in de ochtendshow van Frank Dane. Hemmen vervangt Henk Blok, die gisteren bekendmaakte vanwege gezondheidsredenen met sabbatical te gaan.

Voor Hemmen is radio geen onbekend terrein: al sinds 2011 presenteert hij programma’s op BNR Nieuwsradio. Tegenwoordig is hij van 10:00 tot 11:00 uur te horen met ‘BNR’s Big Five’. “Ik verheug me erop om straks deel uit te maken van het sprankelende team-Frank, als de man van het nieuws”, laat Hemmen weten.

Radiodirecteur Menno de Boer in een persverklaring: “538 heeft in Roelof Hemmen een geweldige nieuwslezer gevonden die deze belangrijke rol gaat invullen na het vertrek van Henk Blok. Hij zit barstensvol nieuwservaring, is gek op radio én hij heeft een goede klik met het team.”

Foto: Radio 538