Cielke Sijben en Thijs Maalderink zijn per direct gestopt als sidekicks van Ruud de Wild op NPO Radio 2. De twee waren vandaag al niet meer te horen. KRO-NCRV heeft de contracten van Cielke en Thijs niet verlengd. De omroep zegt een andere invulling te willen geven aan het middagprogramma op Radio 2.

“We hebben Cielke en Thijs hierover woensdagmiddag jongstleden ge├»nformeerd”, zegt een woordvoerder van KRO-NCRV tegenover RadioFreak.nl. “Eerder vandaag is besloten dat Cielke en Thijs per direct stoppen bij ‘De Wild in de Middag’.”

Cielke en Thijs vertrekken dus met stille trom. “De afgelopen jaren hebben zij samen met Ruud een fantastisch programma neergezet. Daar zijn we ze erg dankbaar voor.”

Sidekick van eerste uur

De twee sidekicks, die eerder ook zelfstandig programma’s maakten op Radio 2, keren voorlopig niet terug bij de omroep. “Op korte termijn zien we voor Cielke en Thijs bij KRO-NCRV helaas geen mogelijkheden, maar we gaan graag met Cielke en Thijs in gesprek als die zich in de toekomst wel voordoen.”

Cielke is sidekick van het eerste uur: ze was sinds januari 2017, toen Ruud met zijn middagshow op Radio 2 begon, te horen. Thijs Maalderink kwam er later bij: hij volgde eind 2018 Martijn Bruggeman op, die toen vertrok bij KRO-NCRV.

Eigen programma

Zowel Cielke als Thijs had ook eerder een eigen programma op Radio 2. Zo presenteerde Cielke sinds 2016 een nachtprogramma en was Thijs een tijdlang in het weekend te horen met de EHBO-show. Wat de twee nu gaan doen, is niet duidelijk.

Foto: Jasper Zwartjes | NPO Radio 2