Coen Swijnenberg is vanaf volgende week weer één keer per week te horen op Radio 538. De dj gaat voorlopig elke donderdag ‘De Coen & Sander Show’ presenteren, zo maakte hij vanmiddag bekend in het programma. Coen zat een half jaar, sinds begin november, ziek thuis vanwege een burn-out. Gisteren maakte hij al even zijn comeback op de radio, hetzij op het online radiostation Swijnenstal.

“Mijn leven heeft even stilgestaan. Ik dacht echt: dit komt nooit meer goed”, vertelde Coen vanmiddag openhartig op 538. “De laatste maanden voelde ik de grond al een beetje onder me vandaan sijpelen. Ik voelde: het gaat niet goed. Dat voelen we allemaal weleens, maar het werd er niet beter op. Het werd eerder slechter.”

Noodrem

De dj wilde begin november nog naar de studio van 538 rijden. “Die dag trok mijn lijf heel hard aan de noodrem. Ik stond letterlijk aan de grond genageld. Lichaam en geest nemen een loopje met je en dat resulteert in de gordijnen dicht, huilend op de bank liggen en ’s ochtends wakker worden en geen idee hebben hoe je de dag doorkomt.”

Coen is een half jaar niet te horen geweest op de radio. “Een half jaar, dat is zo’n ontzettend lange tijd. In die 25 jaar dat ik radio maak, ben ik nog nooit zo lang van de radio geweest”, vertelde hij. Tegen zijn 538-collega’s: “Wat fijn om hier te zijn en wat fijn om jullie weer te zien. Het gaat best oké, we beginnen weer ergens te komen.”

Foto: Videostill Radio 538