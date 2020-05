RadioCorp, het bedrijf achter 100% NL en SLAM!, snijdt wel degelijk in de kosten. Het radioconcern liet eerder weten geen bezuinigingen door te voeren, maar uit interne mails, in handen van RadioFreak.nl, blijkt dat wel het geval te zijn. Medewerkers krijgen dit jaar geen salarisverhoging, zij worden verzocht om vijf vrije dagen op te nemen en alle investeringen en budgetten worden voorlopig bevroren.

In de interne mails spreekt Carlo de Boer, algemeen directeur van RadioCorp, van ‘maatregelen en beslissingen waar ook wij niet aan ontkomen’. Meerdere freelancers worden niet of minder ingehuurd en alle investeringen, budgetten en uitgaven zijn bevroren. “De (te) lage reclameblokken slurpen ook bij ons de bankrekening langzaam leeg, terwijl de kosten gewoon doorlopen”, schrijft Carlo in de mail.

Vrije dagen opnemen

RadioCorp verzoekt de medewerkers ook om vrije dagen op te nemen. Het gaat om vijf vrije dagen, te weten 10 april, 28 april, 5 mei en 22 mei. Talpa Network en BNR verplichtten het personeel eerder al om, tegen de wet in, een aantal vrije dagen op te nemen.

Medewerkers van RadioCorp wordt tevens verzocht om dit jaar al hun vakantiedagen op te nemen. Voor vakantiedagen die niet zijn opgenomen, wordt geen vergoeding verstrekt. “Ik realiseer mij dat dit geen fijn bericht is om te horen”, schrijft Carlo de Boer aan het personeel. “Het coronatijdperk zorgt helaas voor een nieuwe realiteit en vergt een nieuwe houding en mindset voor ons allemaal.”

Een woordvoerder van RadioCorp bevestigt de maatregelen, maar benadrukt dat bezuinigingen op de programmering ‘op dit moment – nog steeds niet – aan de orde is. “We vinden het belangrijk dat er niets, of waar het kan zo min mogelijk, verandert voor onze luisteraars. Dat geldt voor beide zenders.”

Bevriezing salarissen

Volgens RadioCorp gaat het bij de vijf vrije dagen ‘om een verzoek, niet om een verplichting’. “Om de continuïteit van de organisatie te waarborgen, en er voor te zorgen dat niet de hele organisatie in november op vakantie gaat, is er verzocht daarin mee te denken. Echter is het een verzoek geweest voor de medewerkers deze dagen op te nemen, het is nooit verplicht gesteld.”

Over de bevriezing van de salarissen en het minder inhuren van freelancers, zegt het bedrijf: “Zoals bekend, verkeren mediabedrijven op dit moment in een economische uitdaging. Het is algemeen bekend dat adverteerders zich terugtrekken of simpelweg minder geld uitgeven aan marketing, dat is bij RadioCorp niet anders. Al in een vroeg stadium is er gekeken hoe we om moeten gaan met deze uitdaging en het economisch verlies op kunnen vangen.”

Foto: Floris Heuer