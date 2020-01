Kaj van der Ree keert niet meer terug op NPO 3FM. BNNVARA heeft de samenwerking met de omstreden dj en YouTube’er definitief beëindigd, zo bevestigt een woordvoerder aan NU.nl. Er wordt binnenkort bekendgemaakt wie het programma van Kaj vervangt.

Kaj werd vorige week op non-actief gezet door BNNVARA. Hij wordt door meerdere vrouwen beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Kaj gaf toe ‘seksueel getint verkeer’ met vrouwen te hebben gehad. “Maar dat heb ik achter me gelaten”, liet hij weten in een verklaring. De programmapagina’s van de dj op 3fm.nl werden afgelopen weekend al offline gehaald.

Sinds 2016 bij 3FM

BNNVARA, die vorige week al aangaf ‘de samenwerking met Kaj te heroverwegen’, zet de samenwerking met de omstreden presentator nu definitief stop. Zijn programma ‘Skaj is the Limit’, dat iedere vrijdagavond te horen is op NPO 3FM, wordt nu tijdelijk door iemand anders gepresenteerd.

Kaj begon in november 2016 bij 3FM, toen nog in de nacht van zaterdag op zondag. Een jaar later schoof hij door naar het tijdslot 0:00 tot 2:00 op weekenddagen en de afgelopen tijd presenteerde hij dus zijn eigen programma op vrijdagavond.

Foto: NPO 3FM | Tom van Huisstede