Zo’n honderd medewerkers van de radiotak van Talpa Network komen op straat te staan. Ook meerdere radio-dj’s moeten vertrekken bij het radiobedrijf, melden bronnen aan RadioFreak.nl. Naast dj’s, komen ook nieuwslezers en producers op straat te staan en stopt Talpa Network met de eigen nieuwsdienst.

Bronnen aan deze website melden dat het contract van Giel Beelen bij Radio Veronica niet wordt verlengd. Welke dj’s nog meer het veld moeten ruimen is onduidelijk, maar radio.nl noemt namen als Jurjen Gofers, Dennis Hoebee en Edwin Noorlander. Het gaat om bezuinigingen zowel voor als achter de schermen bij Talpa Network, waar Radio 538, Radio 10, Radio Veronica en Sky Radio onder vallen.

Een woordvoerder van de radiotak van Talpa Network verwijst voor vragen door naar de woordvoerder Corporate Communicatie van Talpa Network, Erna Schmidt. Zij laat weten: “Nu de Ondernemingsraden hun advies hebben uitgebracht, worden onze medewerkers inhoudelijk ge├»nformeerd over de maatregelen. De maatregelen zijn niet anders dan dat we op 7 mei hebben gecommuniceerd in het persbericht.”

‘Draconische maatregelen’

De advertentie-inkomsten binnen Talpa Network zijn gekelderd vanwege het coronavirus. Eerder liet eigenaar John de Mol al weten dat er ‘draconische maatregelen’ nodig zijn. Volgens het radiobedrijf is bezuinigen onvermijdelijk, ook omdat Talpa geen beroep deed op het noodfonds dat de overheid in het leven had geroepen.

De ontslagen maken deel uit van de ontslagronde die begin deze maand werd aangekondigd. Toen werd al duidelijk dat bijna 1 op de 17 medewerkers met een vast contract bij Talpa Network zijn baan verliest.

Eerder bezuinigde het radiobedrijf al, door freelance radio-dj’s niet of minder in te huren.