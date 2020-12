Rámon Verkoeijen keert in het nieuwe jaar weer volledig terug op NPO 3FM. Dat blijkt uit een artikel dat Het Parool -waarschijnlijk te vroeg – op zijn website publiceerde en vervolgens weer heeft verwijderd.

Hij gaat op maandag tot en met donderdag tussen 19:00 en 21:00 uur samen met Mark van der Molen het avondprogramma ‘Vrij’ presenteren. De afgelopen maanden schoof hij al regelmatig aan bij Mark.

Daarnaast krijgt hij een soloprogramma op vrijdagavond tussen 22:00 en 0:00 uur genaamd de ‘Boem Boem Disco Show’. De eerste uitzending daarvan is op Nieuwjaarsdag. De dj vervangt daarmee ‘De Dansbar’ van Luc Sarneel.

In het najaar van 2019 kwam Rámon ziek thuis te zitten met een burn-out. Enkele maanden later werd besloten dat het middagprogramma dat hij maakt met Mark moest stoppen. Sinds april presenteert Mark in zijn eentje ‘De Avonturen van Mark’ op 3FM. Het was altijd al het plan dat dit uiteindelijk een duoprogramma zou worden.

In augustus maakte Rámon voor het eerst weer een volledige uitzending samen met Mark. Sindsdien zijn ze regelmatig samen te horen en vanaf 2021 is hij dus weer helemaal terug op 3FM.

Foto: NPO 3FM | Tom van Huisstede