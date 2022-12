Jaarlijsten, jaaroverzichten en jaarmixen. Zoals ieder jaar zenden radiostations met Oud & Nieuw speciale programma’s uit. Op bijna geen enkel radiostation is rond de jaarwisseling de reguliere programmering te horen. Daarom hebben we traditiegetrouw een overzicht voor je gemaakt van hoe de programmering van de landelijke zenders er met de jaarwisseling uitziet.

NPO Radio 1

Neuws- en sportzender Radio 1 volgt op oudejaarsdag overdag de reguliere programmering. Wel vervalt ‘Goed Ingelichte Kringen’, waardoor ‘WNL In De Kantine’ een uur eerder begint van 16:00 tot 19:00 uur te horen is. ’s Avonds is in plaats van ‘NOS Langs De Lijn’ tussen 19:00 en 23:00 uur ‘ De Grote Podcast Show’ te horen, gepresenteerd door Mischa Blok en Lammert de Bruin. Het jaar wordt, net zoals iedere andere avond, afgesloten met ‘Met Het Oog Op Morgen’.

Op Nieuwjaarsdag volgt Radio 1 tot 11:00 uur de normale programmering. Hierin zijn de nieuwe programma’s ‘De Ongelofelijke Radio’ en ‘Een Uur Cultuur’ voor het eerst te horen. Tussen 11:00 en 14:00 uur presenteren Roos Abelman en Hans van der Steeg vanuit Scheveningen de eerste uitzending van ‘NPO Radio 1 Luistert naar jou‘. In dit tijdelijke programma trekt het radiostation het land in en staan de verhalen van de luisteraar centraal.

Vanaf 14:00 uur wordt Joris Luyendijk drie uur lang geïnterviewd door Andrew Makkinga in ‘Het Marathoninterview’. Daarna, tussen 17:00 en 18:00 uur, verzorgt Ongehoord Nederland zijn eerste uitzending op Radio 1. Peter Vlemmix en Arnold Karskens presenteren ‘Wat Brengt 2023?’.

Ook in de avond zijn er eenmalige programma’s te horen. Prem Radhakishun, die niet langer te horen is in de nacht van Radio 1, presenteert tussen 18:00 en 19:00 uur ‘Toekomstperspectief’. Na ‘Pointer’ en ‘Dijkstra & Evenblij ter plekke’ presenteert Floortje Smit tussen 22:00 en 23:00 uur ‘Altijd Aan’.

NPO Radio 2

Op oudejaarsdag is zoals ieder jaar de ontknoping van de ‘Top 2000′ te horen op NPO Radio 2. Morad El Ouakili draait even voor middernacht de nummer 1 vanuit het Top 2000 Café in Beeld & Geluid: ‘Bohemian Rhapsody’ van Queen.

Het nieuwe jaar begint met de ‘Top 2000 Afterparty’. Die wordt grotendeels gepresenteerd door dj’s die niet te horen waren tijdens de ‘Top 2000’ zelf. De programmering is als volgt:

00:00u-07:00u Wouter van der Goes & Frank van ’t Hof

07:00u-10:00u Evert Duipmans

10:00u-12:00u Jasper de Vries

12:00u-14:00u Frank van ’t Hof

14:00u-16:00u Eddy Keur

16:00u-18:00u Martine Ten Klooster

18:00u-21:00u Leo Blokhuis

21:00u-00:00u Corné Klijn

NPO 3FM

3FM sluit op oudejaarsdag de ‘Top Serious Request’ af. Jamie Reuter, Ilhame Ajouaou, Thomas Hekker en Mart Meijer presenteren de laatste twaalf uur van de lijst, die een week lang te horen is geweest. De nummer 1, ‘Noodgeval’ van Goldband is even voor 12:00 uur te horen.

De hele middag blikt 3FM samen met de redactie van NOS op 3 terug op het afgelopen jaar met het ‘NOS op 3 Jaaroverzicht’. Mark van der Molen presenteert de uitzending tussen 12:00 en 15:00 uur en Olivier Bakker tussen 15:00 en 18:00 uur. Nieuwslezers Sid van der Linden en Hanneke van Zessen schuiven bij hen aan.

Op oudejaarsavond is van 18:00 tot 22:00 uur Obi Raaijmakers te horen, gevolgd door de laatste uitzending van ‘Club 3voor12’ met Olivier Bakker. Rámon Verkoeijen opent nieuwe jaar met de laatste editie van ‘De Boem Boem Disco Show’.

Op 1 januari is er vervolgens een aangepast programmering te horen:

04:00u-07:00u Luc Sarneel

07:00u-10:00u Mart Meijer

10:00u-13:00u Thomas Hekker

13:00u-16:00u Rámon Verkoeijen

16:00u-19:00u Yoeri Leeflang

19:00u-22:00u Vera On Track – Vera Siemons

22:00u-01:00u Wat Anders – Vincent Reinders & Veronica van Hoogdalem

NPO Radio 4

Radio 4 zendt op oudejaarsdag overdag uit volgens de normale programmering. Tussen 19:00 en 1:00 uur is speciaal voor huisdieren die last hebben van het vuurwerk het programma ‘NPO Radio 4-voeter’ te horen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat klassieke muziek kalmerend werkt voor huisdieren. Op Nieuwjaarsdag volgt Radio 4 de normale programmering.

NPO Radio 5

Ook op Radio 5 is tijdens Oud & Nieuw de normale programmering te horen. Wel hebben sommige programma’s vanwege de jaarwisseling een andere presentator of invulling.

Qmusic

Op Qmusic wordt onder de noemer ‘120 uur Fout‘ sinds afgelopen dinsdag alleen maar ‘Het Foute Uur’ uitgezonden. Dat gaat door tot het einde van het jaar. Tussen 7:00 en 19:00 uur worden de uren gepresenteerd door Bas van Nimwegen, Kimberly Dekker, Joey van der Velden en Stephan Bouwman. Daarna gaat het non-stop verder onder de noemer ‘Fout & Nieuw’ tot 5:00 uur ’s nachts.

Nieuwjaarsochtend begint non-stop en vanaf 9:00 uur is de ‘Top 100 van 2022’ te horen. Edwin Noorlander presenteert de lijst van 9:00 tot 12:00 uur en Bas van Nimwegen van 12:00 tot 16:00 uur. Daarna is Stephan Bouwman te horen met de ‘Top 40’. In de avond maakt Tom van der Weerd progamma vanaf 19:00 uur, gevolgd door Joey van der Velden vanaf 21:00 uur.

Radio 10

Radio 10 heeft op oudejaarsdag en Nieuwjaarsdag een uitgeklede programmering, waarbij de avonden non-stop zijn. Deze is als volgt:

00:00u-07:00u Non-stop

07:00u-10:00u Silvan Stoet

10:00u-12:00u Martijn Kolkman

12:00u-15:00u Robert Feller

15:00u-18:00u Dennis Verheugd (oudjaarsdag) / Edwin Ouwehand (Nieuwjaarsdag)

18:00u-00:00u Non-stop

Radio 538

Radio 538 begint op oudejaarsdag met Julia van Reyendam tussen 7:00 en 10:00 uur. Daarna wordt de ‘Top 200 van 2022’ uitgezonden, gepresenteerd door Niek van der Brugen en Mark Labrand. Vanaf 18:00 uur is traditiegetrouw drie uur lang de ‘Grandmix’ over het afgelopen jaar te horen. Met ‘Dance Department’ pakt Radio 538 daarna de normale danceprogrammering op rond de jaarwisseling.

Op Nieuwjaarsdag volgt Radio 538 de normale programmering met een paar aanpassingen. Zo blijft Danny Blom twee uur langer zitten en neemt hij de uren van Jordi Warners tussen 12:00 en 14:00 uur over. Mark Labrand vervangt vervolgens Dennis Ruyer bij de ‘538 Top 50’.

Sky Radio

Sky Radio zendt net als de rest van het jaar ook met Oud & Nieuw non-stop muziek uit.

Radio Veronica

Op Radio Veronica is tot oudejaarsavond 21:00 uur ‘Het Basispakket‘ te horen. Daarna pakt het radiostation voor zover bekend de normale programmering.

100% NL

100% NL zendt op oudejaarsdag uit volgens de normale programmering. Daarbinnen presenteren Stefan Jacobs en Colin Banks van 13:00 tot 17:00 uur de ‘Top 50’ over het het afgelopen jaar. Daarna is non-stop muziek te horen.

Op Nieuwjaarsdag heeft 100% NL een aangepaste programmering. Tussen 9:00 en 13:00 uur is Giorgio Hokstam te horen en tussen 13:00 en 17:00 uur Stefan Jacobs.

SLAM!

SLAM! sluit met Oud & Nieuw ‘Housuh in de Pauzuh XL‘ af. Nog twee dagen lang is dit themaprogramma 24 uur per dag te horen.

Sublime

Sublime zendt op oudejaarsdag en Nieuwjaarsdag non-stop uit. Daarbij is op oudejaarsavond is vanaf 21:00 uur ‘The Sublime Weekendmix’ van Turne Edwards te horen. Het nieuwe jaar start op middernacht met Rob Manga en ‘The Groove’.

BNR Nieuwsradio

Met Oud & Nieuw volgt BNR Nieuwsradio de normale weekendprogrammering met herhalingen van themaprogramma’s en podcasts.

KINK

Op KINK in na de ‘KINK Breakfast’ met Elwin van Gestel tussen 7:00 en 9:00 uur de ontknoping van ‘De KINK Tijdmachine Week’ te horen. Elwin van Gestel blikt een uur lang terug op 2020 en Metha de Vos op 2021. Van 11:00 tot 18:00 uur is de ‘KINK Playlist of the Year’ te horen met alleen maar alternatieve muziek uit 2022. De presentatie is in handen van Metha de Vos, Jim Vorwald, Mick Hummel en Jasper Leijdens.

Op oudejaarsavond en Nieuwjaarsdag volgt KINK de normale programmering.