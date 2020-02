“Ik heb een heel grote fout gemaakt.” Met die woorden begon Lex Gaarthuis zijn avondprogramma op Radio 10. De dj ligt onder vuur vanwege een lied over het coronavirus. “Wat ik me maken bij het maken die sketch niet realiseerde, is dat ik ver over de grens van het goede fatsoen ben heen gegaan. Ik realiseer me daardoor ten zeerste hoe diep ik mensen van de Chinese gemeenschap gekwetst heb.”

Lex noemt de sketch, waarin hij op de melodie van ‘Wij vieren feest’ het nummer ‘Volkomen is beter dan Chinezen’ maakte, volkomen misplaatst. “Ik wil nogmaals mijn oprechte excuses aanbieden aan de Chinese gemeenschap en aan alle anderen die terecht boos of verdrietig waren naar aanleiding van de sketch.”

“De sketch was volledig misplaatst. Ik wil daarom iedereen vragen deze niet meer te delen”, zei hij hoorbaar aangeslagen in zijn programma op Radio 10:

De dj had zijn spijtbetuiging op papier gezet. “Want ik wil niets vergeten.” Lex en Radio 10 hebben vandaag met vertegenwoordigers van de Chinese gemeenschap een gesprek gehad, over hoe de dj en zender zich voor hen kunnen inzetten.

Aangiftes

Eerder vandaag werd bekend dat meerdere mensen uit de Chinese gemeenschap aangifte hebben gedaan tegen Radio 10 en Lex Gaarthuis. Zij noemen de sketch ‘haatzaaiend en discriminerend’. Het landelijk meldpunt voor discriminatie heeft al ruim 3000 meldingen binnengekregen over het lied.

Lex bood afgelopen zaterdag al zijn excuses aan in een bericht op Instagram. “Ik neem stellig afstand van alles wat rascisme of haat is tegen wie of wat dan ook”, zei hij.

