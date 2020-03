Een hiv-grap live in de middagshow van Ruud de Wild gistermiddag, kan rekenen op flinke kritiek op social media. Hoewel de opmerking werd gemaakt door een luisteraar, vinden veel mensen de grap ongepast, discriminerend of veel te ver gaan.

Het onderwerp van Ruuds dagelijkse rubriek ‘De Top 5 over vijf’ was gisteren: ‘Vijf voordelen nu het Songfestival niet doorgaat’. Nummer 1 van het lijstje: “Het hiv-virus zal in elk geval beheerst blijven.”

Die opmerking, weliswaar gemaakt en ingestuurd door een luisteraar, schiet veel mensen in het verkeerde keelgat. “Je zal maar Ruud de Wild zijn en denken ‘laat ik in deze tijden van grote onrust de homo’s nog lekker een trap na geven!'”, twittert iemand. Een ander zegt: “Ruud de Wild mag voor eeuwig zijn stem kwijtraken.” Ook klinkt: “Het gaat wel lekker hè, met al die homofobe en transfobe bn’ers?”.

Ook radiocollega Lammert de Bruin (NPO Radio 1) heeft kritiek. “Wait… whut?!!!”, twittert hij. En Songfestival-gezicht Cornald Maas: “Big shame voor Ruud de Wild en de zijnen die deze homofobe lariekoek hebben laten passeren.”

Reactie Ruud

Ruud heeft donderdag in zijn programma gereageerd op alle commotie. “Smakeloos, onbehouwen, niet goed over nagedacht, te pijnlijk, weer iets geleerd”, zei hij.

Een aantal reacties:

Big shame voor @ruuddewild en de zijnen die deze homofobe lariekoek hebben laten passeren https://t.co/hTrxpYdJ10 — Cornald Maas (@cornaldm) March 19, 2020

Het gaat wel lekker hè, met al die homofobe en transfobe “BN’ers”?@ruuddewild die spreekt over het HIV-virus.@Trijntje_O die spreekt over als een transgender klinken.



Waar zijn jullie in godsnaam bezig, stelletje loze putten. — Rocher (@rockandvulcan) March 19, 2020

🤬 schaam je @ruuddewild echt waar. Je hebt geen idee of wel van hoeveel shit homo’s, laat staan hiv-besmette homo’s uberhaubt al krijgen. Ga wat goeds doen in deze tijden, ga offline. — Esther van Vliet (@QueenyOnTheMove) March 19, 2020

Beste @ruuddewild vond je het zelf wel een goede grap? Want ik neem aan dat jullie zelf die nummer 1 uitkiezen.

Misschien kun je uitleggen wat ermee bedoeld wordt en waarom het zo grappig is? pic.twitter.com/CoEZO4TwA7 — Pieter Brokx (@Pieter_Brokx) March 18, 2020

Bizar! Dit hoort niet thuis op een radiozender, zéker niet in een periode dat een pandemie de kop op steekt. Ga lekker verwijzen naar een virus die voor vreselijk veel slachtoffers heeft gezorgd… Walgelijk! @NPORadio2 @ruuddewild #songfestival #radio2 #hiv https://t.co/fwXSdJVqUG — Daan Verhoeven (@DaanVerhoeven) March 18, 2020

Foto: Jasper Zwartjes | NPO Radio 2