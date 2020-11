Jasper de Vries heeft vandaag zijn laatste programma gemaakt op Radio Veronica. De dj keert terug bij zijn oude werkgever NPO Radio 2, waar hij deeltijd op de muziekredactie gaat werken. Ook blijft hij muzieksamensteller voor Sublime. “Het was geen makkelijke beslissing”, zegt Jasper, “maar ik ga terug naar een oude liefde.”

Sinds april 2017 was Jasper te horen op Radio Veronica. Eerst op invalbasis, later kreeg hij een eigen programma in het weekend. De laatste maanden was de radiomaker op zondagochtend te horen met ‘Goud van Oud’. Ook werkte Jasper als invaller bij Radio 10, dat net als Radio Veronica onder Talpa Network valt.

“Twee fantastische zenders met bevlogen radiomakers waar ik vol trots een klein kiezelsteentje aan bij heb mogen dragen. Ik ben ook blij dat zij deze radiozwerver een dak boven mijn hoofd wilden geven”, zegt Jasper.

Radio 2 en Sublime

Voorlopig werkt Jasper dus achter de schermen bij Radio 2 en Sublime. “Maar het dj-virus blijft kriebelen, dus radiostudio‚Äôs blijven niet veilig voor mij”, aldus de radiomaker.

Jasper was tot eind 2016 te horen met een eigen weekendprogramma op NPO Radio 2. Ook viel hij regelmatig in voor onder meer de middagshow. Voordat hij in 2013 aan de slag ging bij Radio 2, was Jasper jarenlang op Qmusic te horen.

Foto: Radio 10 | William Rutten