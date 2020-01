‘Veronica Inside’ van Radio Veronica heeft vanavond De Gouden RadioRing 2019 gepakt op het RadioGala in Hilversum, waar de jaarlijkse radioprijzen werden uitgereikt. Presentator Wilfred Genee bedankte zijn sidekicks Rick Romijn en Niels van Baarlen. “Deze mannen kunnen produceren, zij weten hoe je radio moet maken.” Voor de prijs waren ook ‘Club Ondersteboven’ van SLAM!, ‘Ekdom in de Morgen’ van Radio 10, ‘Mattie en Marieke’ van Qmusic en ‘Somertijd’ van Radio 10 genomineerd.

Over de prijs was vooraf de nodige ophef. “Als Bram Krikke weer wint, is de RadioRing voorbij”, zei Wilfred Genee eerder. Bram kwam daarop met een spotje waarmee hij de Radio Veronica-dj op de hak nam. Ruud de Wild stelde zelfs een boycot in tegen de radioprijs. “Een prijs winnen over de rug van de luisteraars, dat vind ik zo gênant.”

RadioSterren en Aanstormend Talent

De Zilveren RadioSter Vrouw werd gewonnen door Marieke Elsinga. “Wat onwijs leuk. Voor het tweede jaar achtereen, dat doet me enorm goed. Ik heb er elke ochtend mega veel zin in om samen met Mattie Valk een programma te maken”, zei ze. Voormalig NPO 3FM-dj Eric Corton reikte de publieksprijs uit. Hij pleitte voor meer vrouwen op de radio. “Meer vrouwen en minder zelfingenomen mannetjes.”

Bram Krikke won de Zilveren RadioSter Man. Ook Gerard Ekdom en Wilfred Genee waren genomineerd voor de publieksprijs. Bram won de prijs vorig jaar ook. “Wat een ontzettende eer dat ik ‘m weer in ontvangst mag nemen”, reageerde hij. “Vorig jaar was het gênant, maar nu is het lekker. Tegen deze publieksprijs zeg ik Genee.” Marlijn Weerdenburg reikte de Award uit. “Bij mij staat de radio altijd aan.”

De Marconi Award voor Aanstormend Talent ging naar Emmely de Wit. “Dit laat me niet onverschillig, dit is een fantastische prijs”, zei ze. De radiomaakster van NPO Radio 2 bedankte in het bijzonder haar ouders en haar ‘grootste radioheld’ Stefan Stasse.

Beste Zender en Online Award

Qmusic won de Award voor Beste Zender. “Ik ben super dankbaar dat ik hem namens Qmusic in ontvangst mag nemen”, zei programmadirecteur Dave Minneboo. “Ik heb de eer om hier te staan, maar uiteindelijk zijn het al die medewerkers die zo hard bouwen aan Qmusic.” De prijs werd uitgereikt door Jurre Bosman, directeur Audio van de NPO.

‘Man Man Man de Podcast’ van Qmusic-dj Domien Verschuuren en zijn vrienden Chris Bergström en Bas Louissen werd bekroond met de Marconi Online Award. “Ik vind het letterlijk ongelooflijk”, reageerde Domien. De drie makers kregen de prijs uitgereikt door voormalig NOS-nieuwslezer Rachid Finge. “Radio en online versterken elkaar”, zei hij.

Oeuvre Award

Het RadioGala in Theater Gooiland in Hilversum begon met de uitreiking van de Marconi Oeuvre Award 2019, die dit jaar naar Sjors Fröhlich gaat. Eind vorig jaar maakte Fröhlich een opvallende carrièreswitch; hij ruilde zijn hoofdredacteurschap bij BNR Nieuwsradio in voor het burgemeesterschap van de gemeente Vijfheerenlanden.

Sjors kreeg de prijs uitgereikt van Felix Meurders. “Dit al een cadeautje, een speech van Felix Meurders”, reageerde Sjors. “De afgelopen zeven jaren BNR waren geweldig. Ik heb er veel geleerd en heel veel radio mogen maken.” Sjors bedankte een aantal collega’s in het bijzonder: Edwin Evers, Felix Meurders en Frits Spits. “Hij is mijn radiovader.”