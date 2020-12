December is de maand van de grote radio-evenementen: de Top 2000 op NPO Radio 2, The Lifeline op NPO 3FM, ‘Missie 538’ op Radio 538 en de ‘Q-Escape Room’ van Qmusic. Vanwege het coronavirus zien de evenementen er dit jaar wel veelal anders uit dan andere jaren. En met de verscherpte lockdown die sinds vandaag geldt, zeggen de zenders nog meer maatregelen te nemen om zo ‘coronaproof’ mogelijk te werken.

Radio 538 is maandag gestart met het nieuwe evenement ‘Missie 538’, waarin het station geld inzamelt voor de voedselbank. “Radio 538 houdt zich aan een speciaal protocol voor radio- en televisie-uitzendingen”, zegt een woordvoerder van Radio 538.

“We nemen de maatregelen voor COVID-19 heel erg serieus. De gasten in de studio worden tot een absoluut minimum beperkt, we houden anderhalvemeter afstand, de studioplekken zijn afgeschermd met plexiglas, iedereen draagt mondkapjes en de studio’s worden veelvuldig schoongemaakt.”

Top 2000 en Lifeline

Radio 2 start op Eerste Kerstdag met de Top 2000. Dit jaar is er vanwege corona geen publiek welkom in het café. In de Top 2000-studio in Beeld & Geluid in Hilversum wordt het maximum aantal mensen zoveel mogelijk beperkt, met vaak alleen de radio-dj en een producer. Ook staan er schermen van plexiglas en wordt de studio extra vaak schoongemaakt. Publiek kan het Top 2000 Café dit jaar zelf in huis halen.

NPO 3FM wijkt voor Serious Request: The Lifeline uit naar Vliegbasis Twenthe, bij Enschede. “Iedereen op locatie wordt vóór vrijdag en halverwege de week getest op corona”, aldus 3FM. “Ook al hebben we alleen maar het vermoeden dat er corona-gerelateerde klachten zijn, dan halen we diegene (tijdelijk) uit de productie.” Langskomen op de evenementenlocatie is niet mogelijk, zo benadrukt de zender.

Escape Room

Qmusic heeft dj’s Mattie Valk, Marieke Elsinga, Domien Verschuuren en Kai Merckx opgesloten in de Escape Room. Het viertal is voor de tijd getest op corona en leeft in de escape room in isolement, aldus de zender.

Foto: NPO Radio 2 | Raymond van Olphen