Het hing al even in de lucht, maar is nu ook bevestigd: de programmering van 3FM gaat flink op de schop. Timur Perlin gaat tussen 12:00 en 14:00 uur een lunchprogramma presenteren en keert dus terug bij de jongerenzender. Alle wijzigingen op een rij.

Allereerst wordt de ochtendshow van Sander Hoogendoorn met een uur ingekort. Jorien Renkema begint daardoor om 09:00 uur met haar programma. Timur Perlin neemt om 12:00 uur het stokje over. Hij is van maandag tot en met donderdag te horen. Op vrijdag gaat Rob Janssen een programma maken. Timur blijft wel bij NPO Radio 2 te horen, maar dan alleen op zondag.

Nieuwe middagshow

Angelique Houtveen keert niet meer terug in de doordeweekse programmering van 3FM. Ze verhuist definitief naar het weekend, waar ze tussen 16:00 en 19:00 uur een programma gaat maken. Herman Hofman is voortaan op werkdagen van 14:00 tot 16:00 uur te horen. Hij verving de afgelopen tijd al het middagprogramma.

Frank van der Lende gaat samen met Eva Koreman de nieuwe middagshow van 3FM presenteren. Dat programma wordt met een uur verlengd, tot 19:00 uur. Voor Frank betekent dat zijn comeback in de middaguren. Hij volgde in 2015 Coen Swijnenberg en Sander Lantinga op, maar werd ruim twee jaar later weer van het tijdslot gehaald.

Mark en Rámon naar avond

Mark van der Molen en Rámon Verkoeijen, die nu nog in de middag te horen zijn, schuiven door naar de avonduren, tussen 19:00 en 21:00 uur. Mark presenteert dat programma voorlopig alleen, Rámon schuift weer aan als hij voldoende hersteld is.

Sagid Carter gaat ‘3voor12 Radio’ tussen 21:00 uur en middernacht presenteren. Ze volgt daarmee Eva Koreman op, die dus de middaguren voor haar rekening gaat nemen. Alle veranderingen gaan per 1 april in.

Lieke de Kok verlaat de zender. Haar uren in het weekend tussen 06:00 en 09:00 uur worden overgenomen door Sophie Hijlkema. “Allemachtig, wat was dit een prachtig avontuur. Na bijna 4 jaar bij 3FM, waarvan 2,5 op de vroege weekendochtend, is het tijd voor nieuwe avonturen”, laat Lieke weten.

‘Spannende zender’

“Met onze nieuwe programmering zijn we als eigenzinnige zender een toevoeging aan het radiolandschap, nu én straks”, zegt zendermanager Sharid Alles. “Dat Timur voor 3FM kiest, vind ik fantastisch. Hij is een radiomaker in hart en nieren en past ontzettend goed bij de zender.”

Timur, die 3FM eind 2016 verliet en nu dus weer terugkeert, laat weten: “Ik wil altijd daar zijn waar het avontuur is. 3FM is een spannende zender, met goeie en nieuwe muziek die nergens anders te horen is. Ik wil samen met mijn luisteraars plezier maken en verrassen”.

3FM zit al langere tijd in zwaar weer. De programmering is de afgelopen jaren een aantal keer flink op de schop gegaan. Dat heeft niet geleid tot meer luisteraars; het marktaandeel van de jongerenzender schommelt al enige tijd tussen de 2 en 2,5 procent. Ter indicatie: enkele jaren geleden lag dat percentage nog boven de 10 procent.

De nieuwe programmering per april:

Maandag t/m donderdag

06:00 – 09:00 uur: Sander Hoogendoorn

09:00 – 12:00 uur: Jorien Renkema

12:00 – 14:00 uur: Timur Perlin

14:00 – 16:00 uur: Herman Hofman

16:00 – 19:00 uur: Frank van der Lende en Eva Koreman

19:00 – 21:00 uur: Mark van der Molen en Rámon Verkoeijen

21:00 – 00:00 uur: Sagid Carter

Vrijdag

06:00 – 09:00 uur: Sander Hoogendoorn

09:00 – 12:00 uur: Jorien Renkema

12:00 – 14:00 uur: Rob Janssen

14:00 – 16:00 uur: Herman Hofman

16:00 – 19:00 uur: Frank van der Lende en Eva Koreman

19:00 – 21:00 uur: Rob Janssen

21:00 – 00:00 uur: Luc Sarneel

Zaterdag en zondag

06:00 – 09:00 uur: Sophie Hijlkema

09:00 – 12:00 uur: Wijnand Speelman

12:00 – 14:00 uur: Rob Janssen

14:00 – 16:00 uur: Mega Top 30 (zaterdag) / Olivier Bakker (zondag)

16:00 – 19:00 uur: Angelique Houtveen

19:00 – 22:00 uur: Vera Simons

22:00 – 00:00 uur: Club Carter (zaterdag) en Joram Kaat (zondag)

