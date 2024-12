2024 zit er bijna op. Een jaar waarin er veel gebeurde bij de Nederlandse radiozenders, tot rechtszaken aan toe. Dit is een overzicht van de belangrijkste veranderingen.

Radio Veronica

2024 is net begonnen – het is 23 januari – of Wouter van der Goes en Frank van ’t Hof kondigden aan over te stappen naar Radio Veronica. Nog dezelfde avond zijn Wouter en Frank al voor het laatst te horen op Radio 2. Beide dj’s hebben dan bijna tien jaar bij Radio 2 gewerkt. “Er moet wel iets heel bijzonders gebeuren als we het fijne nest zouden verlaten”, schrijft Wouter over zijn vertrek.

Wat dat bijzonders is? Gerard Ekdom maakt ook de overstap naar Radio Veronica, waar hij sinds september te horen is in de ochtend. Eind mei vertrekt Gerard bij Radio 10. Samen met Rob Stenders gaan de vier bouwen aan het ‘iconische’ radiomerk Veronica.

De komst van Gerard, Wouter en Frank betekent wel het vertrek van veel andere Radio Veronica-dj’s. Zo moeten onder meer Herman Hofman, Jeroen Drogt, Ed Struijlaart, Danny Vera en Johan Derksen de zender verlaten.

In de luistercijfers wint Veronica ondertussen langzaamaan marktaandeel, al mag het zich nog niet tot de ‘grote jongens’ rekenen.

NPO Radio 2

Door het plotselinge vertrek van Wouter en Frank gaat de programmering van Radio 2 binnen een week drastisch op de schop. Emmely de Wilt krijgt de uren van Wouter, op werkdagen tussen 18:00 en 20:00 uur, en Morad El Ouakili neemt 20:00-22:00 uur over van Frank van ’t Hof. Door die wisselingen zijn er ook in het weekend veel verschuivingen.

Door onenigheid met BNNVARA verliest Morad in juni zijn avondprogramma op Radio 2. Daniël Lippens komt over van SLAM! om de avonduren over te nemen.

Een paar maanden later vertrekt er opnieuw een grote naam bij Radio 2: Gijs Staverman maakt de overstap naar Radio 10, waar hij sinds juni tussen 16:00 en 19:00 uur de middagshow presenteert. Gijs neemt nieuwslezer Matijn Nijhuis mee. Paul Rabbering vult het gat dat Gijs achterlaat op Radio 2.

Radio 10

Voor Radio 10 is het een ingrijpend jaar. De zender verliest de ochtendshow, vanwege het vertrek van Gerard Ekdom naar Radio Veronica, maar zenderbaas Dave Minneboo trekt ook de stekker uit de middagshow van Rob van Someren. De presentator van ‘Somertijd’ pikt dat niet en stapt naar de rechter. Die geeft de radio-dj gelijk: Radio 10 had hem niet zomaar uit de middag mogen halen.

Er wordt uiteindelijk een geheime afspraak gemaakt tussen Radio 10 en Rob. Vermoedelijk gaat het concurrentiebeding van tafel, waardoor Rob even later zonder problemen overstapt naar 100% NL, en Rob krijgt alsnog de jaarlijkse bonussen van Radio 10.

Daar heeft hij recht op, oordeelt de rechter in een tweede zaak die Rob tegen zijn werkgever had aangespannen. “Ik vond het echt zwaar”, blikt Rob later terug op die periode. “Dan mocht ik elke dag tussen vier en zes moppen vertellen en leuk doen met elkaar, terwijl er eigenlijk één bak ellende boven m’n hoofd hing.”

KINK

Rob van Someren is niet de enige die zijn werkgever voor de rechter sleept. Dat doet ook Tim op het Broek. Hij kan overstappen naar NPO Radio 2, maar KINK houdt hem aan zijn concurrentiebeding. De rechter oordeelt uiteindelijk dat dat beding niet één jaar, maar zes maanden duurt. Daardoor mag Tim in april 2025 alsnog overstappen naar Radio 2. Of dat ook gebeurt, is niet duidelijk. Tim vertrekt kort daarna bij KINK.

Ook Jasper Leijdens sluit zijn avontuur bij KINK af, om, zo blijkt even later, vanaf januari 2025 bij NPO 3FM het avondprogramma ‘3voor12 Radio’ te gaan presenteren.

JOE

Bij JOE wordt de programmering in de loop van 2024 steeds verder aangekleed. Opmerkelijk daarin is Dennis Ruyer: hij zou bij JOE de ochtenduren na 10:00 uur gaan presenteren, maar hij bedenkt zich en blijft toch bij Radio 538. Timur Perlin komt voor hem in de plaats.

Na een lange pauze van zo’n acht maanden starten Coen Swijnenberg en Sander Lantinga op 6 mei met hun ochtendshow op JOE. Ze zijn zo lang niet op de radio te horen vanwege het concurrentiebeding dat ze bij hun vorige werkgever Radio 538 tekenden. Verder gaan Toine van Peperstraten, Ingrid Perez en Eline La Croix aan de slag bij JOE.

JOE doet het in 2024 opvallend goed in de luistercijfers. Als kers op de taart opent koning Willem-Alexander de nieuwe radiostudio van de radiozender, afgelopen oktober.

Qmusic

Wim van Helden is het grootste deel van 2024 niet te horen op Qmusic. De vriendin van de middag-dj is ernstig ziek. “Mijn leven staat sinds afgelopen januari volledig op z’n kop”, schrijft Wim op social media. Het is niet bekend wanneer hij weer terugkeert op Q.

Qmusic verwelkomt een nieuwe dj: Jorien Renkema komt over van NPO 3FM, waar ze tien jaar lang radio heeft gemaakt. Bij Q is ze in het weekend te horen, van 7:00 tot 9:00 uur.

Radio 538

Edwin Evers keert in februari terug bij Radio 538, waar hij op vrijdagmiddag het programma ‘Evers & Co’ presenteert. Na vijf jaar heeft Edwin daarmee weer een vast programma op de radio.

In de middag is Frank Dane deze zomer een tijdje niet te horen, omdat bij zijn vriendin een hersentumor is vastgesteld.

Andere wijzigingen

Eva Koreman vertrekt eind dit jaar na ruim negen jaar bij NPO 3FM en eerder dit jaar nam Rob Janssen afscheid van de ochtendshow op 3FM. Hij kreeg uiteindelijk een programma op vrijdagmiddag.

Henk Blok stopte, na het vertrek van Gerard Ekdom naar Radio Veronica, als nieuwslezer op Radio 10.

Evert Duipmans vertrekt na 4,5 jaar bij NPO Radio 2. Ook ‘Het Platenpaleis’ van Jasper de Vries verdwijnt van de zender. Bij Radio 1 stopt Hans Hogendoorn als stem van ‘Het Oog’.

Bij de NOS stopt in maart algemeen directeur Gerard Timmer per direct. Hij zou niet hebben ingegrepen toen hij directeur was bij BNNVARA en er signalen waren over misstanden bij De Wereld Draait Door.

Ook bij Omroep WNL ruimt een bestuurder het veld: Bert Huisjes stapt afgelopen najaar op na verhalen over grensoverschrijdend gedrag.

Foto: Radio Veronica, swirlstudio / Radio 10, 100% NL, KINK, JOE, Radio 538