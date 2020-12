Qmusic is de nieuwe marktleider in Nederland. Dat blijkt uit de luistercijfers over de periode oktober-november 2020. NPO Radio 2 daalt over één periode 0.1 procentpunt en heeft een even groot marktaandeel als Qmusic. Maar gekeken naar het weekbereik is Q het grootst met 2.920.000 luisteraars.

Het is voor het eerst dat Qmusic bovenaan de lijst met Nederlands radiostations staat. Ook is het, net als vorige periode, het hoogste marktaandeel ooit van de zender. Ook Kink laat een stijging zien en heeft inmiddels Sublime en BNR, twee zenders met FM-frequenties, achter zich gelaten. Radio 10 haalt deze periode Radio 538 in.

In vergelijking met een jaar geleden laat Qmusic een stijging van 2.3 procentpunt zien, NPO Radio 5 stijgt met 1.1 procentpunt en doet goede zaken met de Evergreen Top 1000. Radio 538 noteert het grootste verlies met 1.1 procentpunt, Radio 2 volgt daarna met 0.9.

Station okt - nov

2020 sep - okt

2020 okt - nov

2019 01. Qmusic 11.8 % 11.8 % = 9.5 % 2.3 02. NPO Radio 2 11.8 % 11.9 % 0.1 12.7 % 0.9 03. Radio 10 9.9 % 9.8 % 0.1 9.8 % 0.1 04. Radio 538 9.7 % 9.9 % 0.2 11.3 % 1.6 05. NPO Radio 1 8.3 % 8.6 % 0.3 8.3 % = 06. Sky Radio 8.0 % 7.8 % 0.2 8.5 % 0.5 07. NPO Radio 5 5.9 % 5.0 % 0.9 4.8 % 1.1 08. Radio Veronica 3.3 % 3.3 % = 3.5 % 0.2 09. 100% NL 2.8 % 3.0 % 0.2 3.1 % 0.3 10. NPO Radio 4 2.7 % 2.7 % = 2.8 % 0.1 11. NPO 3FM 2.2 % 2.4 % 0.2 2.3 % 0.1 12. SLAM! 1.1 % 1.4 % 0.3 1.2 % 0.1 13. classicnl 1.1 % 0.9 % 0.2 % 14. Kink 0.8 % 0.6 % 0.2 % 15. BNR Nieuwsradio 0.7 % 0.7 % = 0.7 % = 16. Sublime 0.7 % 0.7 % = 0.9 % 0.2 --. ORN Radio 8.5 % 8.6 % 0.1 8.3 % 0.2 --. Overige zenders 5.7 % 5.7 % = 6.0 % 0.3 --. E Power Radio 4.9 % 5.1 % 0.2 5.3 % 0.4

Stijgers Kink, NPO Radio 5, Radio 10, Sky Radio en classicnl Dalers 100% NL, E Power Radio, NPO 3FM, NPO Radio 1, NPO Radio 2, ORN Radio, Radio 538 en SLAM! Gelijk BNR Nieuwsradio, NPO Radio 4, Overige zenders, Qmusic, Radio Veronica en Sublime

De rapportage is gebaseerd op een landelijk representatieve steekproef van 8.343 respondenten van 10 jaar en ouder. De gemiddelde luistertijd is in deze periode 2 uur en 38 minuten per dag (vorige periode: 2 uur en 32 minuten). De gemiddelde luistertijd van de luisteraars is 4 uur en 10 minuten (vorige periode: 4 uur en 3 minuten).