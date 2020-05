Herman Hofman is al een tijdje niet op de radio te horen. Op Instagram heeft hij inmiddels een verklaring gegeven over zijn afwezigheid. De NPO 3FM-dj schrijft: “Nadat de griepklachten weg waren, merkte ik vooral hoe ongekend moe ik was. Die moeheid is niet nieuw; ik loop er al veel langer mee.”

“Het was hoog tijd om naar m’n hoofd en m’n lichaam te luisteren”, vervolgt Herman. “Ik mis jou en de radio heel erg, maar ik moet nu m’n herstel boven alles plaatsen zodat ik daarna weer kan knallen als nooit tevoren.”

Collega’s

Herman is niet de enige dj die tijdelijk uit de roulatie is. Coen Swijnenberg is momenteel weer voorzichtig aan het werk, nadat hij het afgelopen half jaar ziek thuis zat met burn-out klachten.

Ook 3FM-collega RĂ¡mon Verkoeijen is aan het herstellen van een burn-out en is momenteel niet op 3FM te horen.

