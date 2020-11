Giel Beelen ontkent met klem dat het twee keer verslapen voor zijn radioshow op NPO Radio 2 een aandachtsstunt is. “Wat een slechte stunt zou dat zijn. Waarom the fuck zou ik dat doen? In dit geval schaam ik me kapot”, zegt Giel.

In de podcast ‘Dit was de Radio’ wordt Giel gevraagd naar het verslapen. Juist omdat hem verweten werd dat het om een aandachtsstunt zou gaan, bedankte Giel vrijdag voor zijn uitnodiging bij het tv-programma Jinek. “Ik vind het leuk dat ik gevraagd werd, maar ik weet nu al dat mensen dan gaan zeggen: hij zoekt echt die aandacht op. Dat is exact de reden dat ik het niet gedaan heb.”

Bij zijn eerste nachtuitzending op Radio 2, kwam Giel net op tijd. Hij verloor onderweg naar de radiostudio in Hilversum de achterband van zijn auto. “Ik begon ook al met super gekut, waarbij ik gelukkig nog op tijd kwam. Het had daardoor wel een heel pure start.”

Foto: Annemieke van der Togt | BNNVARA